Серия А. Лацио - Наполи 1:2. Чемпионская победа

Cерия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 1:2

Голы: Педро 88 - Инсинье 62, Руис 90+4

"Лацио": Стракоша, Марушич, Патрик (Ачерби 84), Луис Фелипе, Раду (Хюсай 71), Лейва (Башич 84), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Дзакканьи, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро 65)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Демме (Лоботка 81), Руис, Политано (Унас 81), Зелински (Элмас 57), Инсинье, Осимхен

Предупреждения: Раду 71, Иммобиле 79, Дзакканьи 82 - Руи 90+2

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Обе команды чуть ли не праздновали вылет из Лиги Европы, считая, что он сохранит им силы на лигу. Маурицио Сарри постоянно повторяет, что сил на два турнира у его команды нет и без Еврокубков она уже давно бы была в Топ-4. При этом в лиге и сейчас она была в весьма неплохой форме, не проигрывала в пяти матчах лиги, тренер видел сплоченную команду. Лучано Спаллетти же признавал, что его команда не так сильна, как была осенью, но она не проигрывала в семи матчах подряд. То есть упорная борьба точно ожидалась.

Пожалуй, она была слишком упорной. Начали команды как раз многообещающе в плане голов. Луис Альберто и Чиро Иммобиле должны были замыкать прострелы точнее, Чиро также задел перекладину, Стракоша отбил коварный удар Зелински. Однако затем команды будто испугались друг друга и затеяли шахматную партию, без скорости и риска. На 60-ой минуте казалось, что один гол в этом матче будет за счастье, что среднее число забитых в двух предыдущих очных матчах в Риме (1.5 за матч) еще снизится. Оставалось такое ощущение и на 87-ой.

Во втором тайме все же шансов было больше. Оспина отбил удар Андерсона, а Кулибали помешал добиванию. В ответ прессинг заставил хозяев потерять мяч, Элмас сбросил Инсинье, а тот четко пробил с 18-ти метров, забив свой первый гол с игры в сезоне. Инсинье, которого в четверг свои же болельщики освистали, обвиняя в нежелании выкладываться перед переходом в "Торонто". Лоренцо вскоре забил еще один, но его отменили из-за офсайда. Оспина вытащил очень сложный удар Педро и сумел спастись после плохого паса назад.

"Лацио" все же сумел сравнять. Штрафной удар выбили неудачно, и Педро отлично пробил из района линии штрафной площадки. Хозяева пытались забить еще, но в контратаке Элмас прорвался, отдал Инсинье, он оставил Руису, и тот ударом низом подтвердил еще раз специализацию "Наполи" на голах ударами из-за пределов штрафной. Праздновали гол игроки весьма бурно.

Спаллетти перед матчем говорил о перекрестке. "Мы должны выбрать, будут ли нас помнить героями, или забудут". Он явно имел в виду, что в нынешнем сезоне завоевать Скудетто более чем реально. Именно потому его игроки так праздновали. Поскольку гол Руиса вывел их на первое место в турнирной таблице. Если вспомнить матч предыдущего тура, в котором вытащили ничью на 87-ой минуте, становится ясно, что они готовы бороться. А "Лацио"? Он вновь в семи очках позади четвертого места, вновь отстает.