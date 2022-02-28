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Спаллетти – о лидерстве Наполи в Серии А: Все стонали, что у нас нет характера
Лучано на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти был в настроении дать отпор критикам "Наполи" после того, как его команда одолела "Лацио". "Адзурри" забили в компенсированное время и вернулись на 1-ю строчку.
"Все стонали, что у нас нет характера. Хочется услышать, что они говорят сейчас. Идет невероятная гонка за Скудетто. Команда показала хороший футбол во втором тайме, и это правда, что чудесный гол Педро позволил "Лацио"сравнять счет, но до этого у нас было много моментов, гол, который не был засчитан, и момент, когда мяч выбили с линии".
"Я считаю, что в целом команда заслужила победу. У этой команды определенно есть характер и потенциал. "Наполи" делает все, чтобы взять золото".
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