Спаллетти – о лидерстве Наполи в Серии А: Все стонали, что у нас нет характера

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти был в настроении дать отпор критикам "Наполи" после того, как его команда одолела "Лацио". "Адзурри" забили в компенсированное время и вернулись на 1-ю строчку.

"Все стонали, что у нас нет характера. Хочется услышать, что они говорят сейчас. Идет невероятная гонка за Скудетто. Команда показала хороший футбол во втором тайме, и это правда, что чудесный гол Педро позволил "Лацио"сравнять счет, но до этого у нас было много моментов, гол, который не был засчитан, и момент, когда мяч выбили с линии".