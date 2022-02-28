Моуриньо смотрел трансляцию матча Ромы из автобуса

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо следил за матчем своей команды из клубного автобуса. Дело в том, что наставник "волков" был дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление арбитра.

Вчера, 27 февраля, "Рома" вырвала победу у "Специи" в компенсированное время (0:1).

Жозе не находился на стадионе хозяев, но общался со своим штабом по телефону. Тренер вратарей "Ромы" Нуну Сантуш после матча опубликовал соответствующую фотографию: "В тюрьме был iPad TV". Сам Жозе поделился снимком со спортивным директором клуба Тиагу Пинту, который также отбывает дисквалификацию.