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Моуриньо смотрел трансляцию матча Ромы из автобуса
У Жозе дисквалификация
@nunosantosgkcoac
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо следил за матчем своей команды из клубного автобуса. Дело в том, что наставник "волков" был дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление арбитра.
Вчера, 27 февраля, "Рома" вырвала победу у "Специи" в компенсированное время (0:1).
Жозе не находился на стадионе хозяев, но общался со своим штабом по телефону. Тренер вратарей "Ромы" Нуну Сантуш после матча опубликовал соответствующую фотографию: "В тюрьме был iPad TV". Сам Жозе поделился снимком со спортивным директором клуба Тиагу Пинту, который также отбывает дисквалификацию.
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