Будет играть до 46 лет. Буффон подпишет новый контракт с Пармой

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон подпишет новый контракт с "Пармой". Об этом сообщил президент клуба Кайл Краузе.

"У меня отличные новости: Джиджи продлил свой контракт до 2024 года. Он отличный игрок, и это большая гордость для нас.

Джиджи очень любит "Парму". Мы очень-очень рады его поддержке и его приверженности".

В 2024-м году Буффону будет 46 лет. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча, пропустил 23 гола и восемь игр отыграл на ноль.