УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Будет играть до 46 лет. Буффон подпишет новый контракт с Пармой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет играть до 46 лет. Буффон подпишет новый контракт с Пармой

Италия
(1 голосов)

Джиджи не планирует заканчивать

Будет играть до 46 лет. Буффон подпишет новый контракт с Пармой

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон подпишет новый контракт с "Пармой". Об этом сообщил президент клуба Кайл Краузе.

"У меня отличные новости: Джиджи продлил свой контракт до 2024 года. Он отличный игрок, и это большая гордость для нас.

Джиджи очень любит "Парму". Мы очень-очень рады его поддержке и его приверженности".

Читайте такжеБуффон on fire. 43-летний Джанлуиджи вновь потянул пенальти за Парму

В 2024-м году Буффону будет 46 лет. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча, пропустил 23 гола и восемь игр отыграл на ноль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джанлуиджи Буффон Парма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...