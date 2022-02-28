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Будет играть до 46 лет. Буффон подпишет новый контракт с Пармой
Джиджи не планирует заканчивать
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон подпишет новый контракт с "Пармой". Об этом сообщил президент клуба Кайл Краузе.
"У меня отличные новости: Джиджи продлил свой контракт до 2024 года. Он отличный игрок, и это большая гордость для нас.
Джиджи очень любит "Парму". Мы очень-очень рады его поддержке и его приверженности".
В 2024-м году Буффону будет 46 лет. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча, пропустил 23 гола и восемь игр отыграл на ноль.
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