Генеральный директор Аталанты: россия и Украина - один народ, одна страна, и дружба Малиновского и Миранчука подтверждает это

Сегодня вечером перед началом матча Серии А между "Аталантой" и "Сампдорией" Генеральный Директор бергамского клуба Умберто Марино дал интервью транслятору матча DAZN, в котором рассказал о взаимоотношениях украинского игрока команды Руслана Малиновского с российским - Алексеем Миранчуком. Во время этого интервью Марино позволил себе возмутительные заявления, которыми, сам того не понимая, поддерживает российскую агрессию агрессию против свободы и независимости Украины.

"Я думаю, взаимоотношения Малиновского и Миранчука - зеркало того, какими должны быть отношения россии и Украины. Это один народ, и дружба этих двух парней подтверждает это. Они переживают этот момент особенным путем. Мы должны уважать их поведение и мысли о событиях, которые оставляют отпечаток на всем мире".

"Если хотите, россия и Украина - это одна и та же страна".

Интересно бы услышать реакцию Руслана на слова босса, повторяющие нарратив российских агрессоров и предоставляющие им легитимацию в собственных глазах для нападения на Украину.