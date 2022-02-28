УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Генеральный директор Аталанты: россия и Украина - один народ, одна страна, и дружба Малиновского и Миранчука подтверждает это
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генеральный директор Аталанты: россия и Украина - один народ, одна страна, и дружба Малиновского и Миранчука подтверждает это

Италия
(1 голосов)

Все же не перевелись еще идиоты в Европе

Генеральный директор Аталанты: россия и Украина - один народ, одна страна, и дружба Малиновского и Миранчука подтверждает это

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня вечером перед началом матча Серии А между "Аталантой" и "Сампдорией" Генеральный Директор бергамского клуба Умберто Марино дал интервью транслятору матча DAZN, в котором рассказал о взаимоотношениях украинского игрока команды Руслана Малиновского с российским - Алексеем Миранчуком. Во время этого интервью Марино позволил себе возмутительные заявления, которыми, сам того не понимая, поддерживает российскую агрессию агрессию против свободы и независимости Украины.

"Я думаю, взаимоотношения Малиновского и Миранчука - зеркало того, какими должны быть отношения россии и Украины. Это один народ, и дружба этих двух парней подтверждает это. Они переживают этот момент особенным путем. Мы должны уважать их поведение и мысли о событиях, которые оставляют отпечаток на всем мире".

"Если хотите, россия и Украина - это одна и та же страна".

Интересно бы услышать реакцию Руслана на слова босса, повторяющие нарратив российских агрессоров и предоставляющие им легитимацию в собственных глазах для нападения на Украину.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
28.02.2022 в 23:17
Він мабуть ляпнув не думаючи. Шизоід.
Ответить
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
28.02.2022 в 23:15
Генеральный директор Аталанты -Иди на х*й
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
28.02.2022 в 23:10
У мене було багато друзів у Росії, зокрема у Москві. Декілька ще лишилося. Вони мені писали та телефонували. Просили пробачити їх країну, та їх народ. Від таких людей я не відвернуся. Можливо, Міранчук з таких, кто зна. Але, Умберто Маріно просто дурень
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
28.02.2022 в 23:06
Полный клинический ид*от. Такая "дружба" (если она еще была), имела очень плохой запах и до всего. А теперь она просто невозможна.
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.02.2022 в 23:12
Дійсно вихідці з однієї "тюрми народів" не браття! Але грошики вкладені імперією іноді дають неочикувані наслідки.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...