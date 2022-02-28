Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генеральный директор Аталанты: россия и Украина - один народ, одна страна, и дружба Малиновского и Миранчука подтверждает это
Все же не перевелись еще идиоты в Европе
Сегодня вечером перед началом матча Серии А между "Аталантой" и "Сампдорией" Генеральный Директор бергамского клуба Умберто Марино дал интервью транслятору матча DAZN, в котором рассказал о взаимоотношениях украинского игрока команды Руслана Малиновского с российским - Алексеем Миранчуком. Во время этого интервью Марино позволил себе возмутительные заявления, которыми, сам того не понимая, поддерживает российскую агрессию агрессию против свободы и независимости Украины.
"Я думаю, взаимоотношения Малиновского и Миранчука - зеркало того, какими должны быть отношения россии и Украины. Это один народ, и дружба этих двух парней подтверждает это. Они переживают этот момент особенным путем. Мы должны уважать их поведение и мысли о событиях, которые оставляют отпечаток на всем мире".
"Если хотите, россия и Украина - это одна и та же страна".
Интересно бы услышать реакцию Руслана на слова босса, повторяющие нарратив российских агрессоров и предоставляющие им легитимацию в собственных глазах для нападения на Украину.
Популярное сейчас
- Владелец Челси Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в Беларуси
- "Это сообщение удалят, а нас уволят". Телеграфное агентство России опубликовало правду о войне
- Скоро прозреют. В Сибирь полетел самолет с десятками трупов врага
- Синиша Михайлович: Я вижу то, что напоминает мне события 20-летней давности
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО