Серия А. Аталанта выносит Сампдорию даже без Малиновского

Серия А. 27-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сампдория" 4:0

Голы: Пашалич 6, Коопмейнерс 29, 61, Миранчук 86

"Аталанта": Муссо, Хатебур (Меле 83), Толой (Читтадини 89), Паломино, Дзаппакоста (Скальвини 83), Фройлер, Де Роон, Коопмейнерс, Пашалич, Пессина (Пеццелла 83), Бога (Миранчук 60)

"Сампдория": Фальконе, Конти, О. Колли, Маньяни (Йошида 46), А. Феррари (Виейра 76), Мурру (Ауджелло 68), Торсби, Экдаль, Сенси (Сабири 46), Капуто, Квальярелла (Ринкон 46)

Предупреждения: Толой 77 - Экдаль 48, Торсби 61

Главный арбитр: Симоне Соцца

Для "Аталанты" ожидался непростой вечер. Дома, где одержала лишь три победы в 12-ти матчах лиги и ни одной с 30-го ноября. После матча Лиги Европы. После трех ничьих и трех поражений в шести в лиге и Кубке. Без дисквалифицированного Джан Пьеро Гасперини. Без авторов всех голов в ее четырех последних матчах, в том числе и Руслана Малиновского, получившего травму на предматчевой разминке. Против "Сампдории", пропустившей лишь один мяч и одержавшей две победы в трех последних. Однако именно в такой момент бергамцы собрались.

"Сампдория" проиграла четыре предыдущих матча в гостях, но "Наполи" и "Милану" - лишь со счетом 0:1, до этого также добыв 1:1 в Риме против "Ромы". То есть, теоретически должна была усложнить жизнь и "Аталанте". Но она пропустила сразу. Возможно, из-за перехода на совершенно не подходящую ей схему с тремя центральными защитниками в то время, как соперник из-за травм играл с двумя. Уже на шестой минуте опорник Фройлер навесил справа, Пашалич прокрался между защитниками и головой в падении забил свой первый гол за 11 матчей.

После этого преимущество хозяев было несомненным. К 62-ой минуте счет по ударам в створ ворот был 8:1, по ударам в целом - 17:4, по владению мячом - 62:38. На поле была лишь одна команда. Неудивительно, что она забивала. Пессина и Коопмейнерс, затем Миранчук и Коопмейнерс также воспользовались неорганизованностью центра обороны. Фальконе спасал в начале второго тайма. А в его концовке Миранчук просто обошел всех.

На скамье запасных "Сампдории" находились лишь трое игроков полузащиты и атаки. Среди них и Владислав Супряга, обнявшийся с Малиновским на разминке под аплодисменты публики. Джампаоло решил выпустить на поле лишь защитников и опорников. В частности, на опорника на 46-ой минуте он заменил лидера атаки Фабио Квальяреллу.

"Аталанта" за один матч забила столько же мячей, сколько в шести предыдущих в лиге и Кубке. Неужели можно говорить о прорыве в атаке, учитывая также 3:0 в Греции в четверг? А "Сампдория" остается в четырех очках над зоной вылета.