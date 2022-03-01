Тур для Украины, но без украинцев на поле. Итоги 27-го тура Серии А

Милан - Удинезе 1:1

Дженоа - Интер 0:0

Салернитана - Болонья 1:1

Специя - Рома 0:1

Сассуоло - Фиорентина 2:1

Торино - Кальяри 1:2

Эллас Верона - Венеция 3:1

Эмполи - Ювентус 2:3

Лацио - Наполи 1:2

Аталанта - Сампдория 4:0

Довольно странно, что в туре Серии А, который был посвящён Украине, в котором в её поддержку все матчи начались с пятиминутным опозданием с зачитыванием призывов к миру, ни один украинец не сыграл. Руслан Малиновский получил травму на предматчевой тренировке, а Виктор Коваленко и Владислав Супряга вновь остались в запасе.

В остальном же тур не слишком удивил. Миланские команды по-прежнему в кризисе, "Ювентус" прогрессирует. "Лацио" и "Фиорентина" вновь проиграли в решающий момент. "Аталанта" и "Рома" после удалений своих тренеров в предыдущих турах и нападок на арбитров играли с огромной мотивацией и победили, пусть и каждая по-своему. После критики в адрес его характера с огромной мотивацией играл и "Наполи" и вышел на первое место. Мотивированы и аутсайдеры.

Милан

"Милан" в своем репертуаре. Даже в двух матчах лиги из последних шести, которые он выиграл, он не играл хорошо. Тем более - в остальных. В двух последних турах проигрывал аутсайдерам и по уровню игры, и по желанию. Фриуланцам на 74-ой минуте уступал по ударам по воротам со счетом 5:10. Он будто не хочет играть. Конечно, против "Удинезе" ему всегда тяжело, этот 1:1 - уже пятый в последних девяти матчах. В этом сезоне "зебретте" уже останавливали сам "Милан", "Ювентус", "Лацио", "Аталанту". Но вряд ли такие факты утешают.

Стефано Пиоли и Паоло Мальдини признали игровые проблемы. Признали, что просто прекратили атаковать после 1:0, что с ними часто случается. Но главным образом яростно обвиняли арбитров ВАР, не позвавших главного к монитору при голе Удоджи, забитом рукой. И вправду похоже на ошибку, изменившую результат. А вот изменит ли признание ошибки игру миланцев к лучшему? Вряд ли.

"Интер" в креативе и желании вроде бы не так безнадежен. 50 ударов по воротам в двух последних матчах, 25 финальных минут мощного давления в Генуя. Но вот что он делал до этих минут? Он недостаточно организован, недостаточно быстр и ужасно реализует. Пока Симоне Индзаги считает удары по воротам и угловые (14 в пятницу) и заявляет, что проблем с форвардами нет, команда не забила уже в третьем матче подряд во всех турнирах. Эдин Джеко с двумя голами в последних девяти матчах, Лаутаро - с нулем с игры в этом году.

Миланские команды в кризисах разного типа.

"Лацио" - "Наполи"

"Наполи" играл после миланцев и желал воспользоваться шансом выйти на первое место. Лучано Спаллетти даже назвал матч против "Лацио" перекрестком, решающим, будут ли помнить об этой команде, или же забудут. А после матча уже хвастался: "Многие создают плохую атмосферу против команды, продолжают ныть, что у нее нет характера, что она медленна и неуклюжа. Пусть скажут такое сейчас!" Гол на 94-ой минуте и выход на первое место он и игроки праздновали бурно. И они уже с восемью матчами без поражений.

Неаполитанцы играли против команды, которая в лучшей форме, чем они, которая выиграла у них два предыдущих очных матча в Риме. Были втянуты в вязкую борьбу, из пределов штрафной создавали мало, оба гола забили ударами издали. Пропустили 1:1 на 88-ой минуте. Так что и вправду проявили характер. Чемпионский. В том числе и автор первого гола капитан Лоренцо Инсинье, которого бурно критиковали свои же болельщики.

"Лацио"? Маурицио Сарри постоянно заявляет, что команда добавляет в игре. "Три месяца тому "Наполи" был для нас недосягаем, а сейчас мы играли на равных, доминировали в первом тайме, создали в целом больше, чем они". В принципе, это все правда. Но ясный итог в том, что римляне проиграли решающий матч и вновь отброшены от борьбы за Топ-4.

"Ювентус", "Рома" и "Аталанта"

Разумеется, "Наполи" - главный победитель тура. Но и "Ювентус" преуспел. После трех 1:1 подряд, в свете усталости после Лиги Чемпионов и потери восьми игроков первой команды, 19-ти из 20-ти предыдущих матчей лиги с не более, чем двумя забитыми приехать к "Эмполи", забить ему три, прилежно работать под прессингом (Массимилиано Аллегри отметил, что этот соперник никогда не останавливается и заставляет всех страдать) - хорошее выступление. И "Юве" первый в лиге по очкам, набранным в последних десяти турах.

Душан Влахович сделал дубль в стиле настоящего форварда - отличным движением, четкими ударами. Четыре гола и ассист в первых шести матчах за клуб - хорошее начало отрабатывания заплаченных за него огромных денег. Corriere Della Sera назвала его "торнадо", Аллегри также отметил постоянное движение, принесшее большое преимущество команде, отметил и характер. "У нас не было такого игрока".

"Рома" по течению игры также большой победитель. Было ясно заметно, что даже без дисквалифицированного Жозе Моуриньо она была запредельно настроена. После двух побед в восьми матчах выбора не было. Она нанесла 31 удар по воротам, четырежды попадала в каркас ворот, невероятным образом не забила ещё до 99-ой минуты. А в итоге постоянные жалобы Моуриньо на арбитров помогли. Уже в её пользу удалили игрока соперника, назначали не стопроцентный пенальти, когда Дзаньоло опускал голову к ноге соперника.

"Аталанта" не побеждала дома в лиге с 30-го ноября и в целом всего трижды в 12-ти матчах, на всех полях Серии А в шести предыдущих. Играла после Лиги Европы, без Джан Пьеро Гасперини и авторов всех голов в её последних четырёх матчах. Против вроде бы уже крепкой "Сампдории", результаты которой в предыдущих гостевых матчах против "Наполи", "Милана" и "Ромы" - 0:1, 0:1, 1:1. Тем не менее, бергамцы просто не замечали соперника с первых минут. Играя как в свои лучшие времена. Играя как всегда играют в концовке сезона.

Неужели их традиционный финальный спурт начался? 3:0 в Лиге Европы, четыре гола в одном матче лиги после четырёх в шести предыдущих. Как раз в их стиле. Или же дело просто в одиночном тактическом провале соперника? Он перешёл на игру с тремя центральными защитниками (во что совершенно не умеет играть) как раз под "Аталанту", а сама "Аталанта" вдруг перешла на 4-2-3-1 и раз за разом прорывалась между защитниками.

Другие

Разочаровала "Фиорентина". В том же стиле, что и "Лацио". Она также уже подобралась к борьбе за Топ-4, также играла на равных, создавала против весьма серьезного соперника, победителя "Интера". Также сумела сравнять на 88-ой минуте. Еще и играя вдесятером. Но также пропустила в добавленное время. А вдесятером осталась из-за удаления своего игрока за лишние слова арбитру. Не взрослое выступление.

К "Сассуоло", в кои-то веки сумевшего подтвердить победу над грандом, присоединилась "Верона". 13 очков и 15 забитых в шести матчах - возвращение осенней формы и заявка даже на Еврокубки, до которых, до "Лацио", лишь три очка. Джованни Симеоне, не забивавший с 12-го декабря, сделал хет-трик. Перехватом и двумя контратаками.

Аутсайдеры борются. "Дженоа" с пятой ничьей подряд, а этого мало для спасения, но очень старалась против чемпиона. "Салернитана" с четвёртой подряд, сумела отыграться в последней четверти матча. "Специя" держалась вдесятером 57 минут и даже иногда интересно контратаковала. "Удинезе" более чем достойно играл против "Милана". "Кальяри" же и вовсе в отличной форме и в таблице 2022-го года уступает лишь "Ювентусу". Семь из последних восьми матчей без поражений и с четырьмя победами.

Развалились лишь "Сампдория" и "Венеция". Первая - несколько неожиданно. Марко Джампаоло даже затруднился объяснить, просто признав, что его команда проигрывала единоборства и что "Аталанта" сильнее. Паоло Дзанетти также говорил о единоборствах, а ещё о глупых пропущенных, о хорошем первом тайме, но неприемлемом втором. В том втором вратарь спас его команду от 1:6, причём почти исключительно на контратаках "Вероны". Так за место в Серии А не борются.

Лучший игрок тура - Душан Влахович ("Ювентус"). DV7

Прорыв тура - "Аталанта". Начинает финишный спурт?

Разочарование тура - "Милан". Без игры и желания

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Специя"). Отбивал все до 99-ой минуты

Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Поймал "Сампдорию" на смене тактики

Фото - Ansa