Хавбек Аталанты: Малиновский и Миранчук на днях обнялись на базе, мы их поддерживаем

Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина поддержал своих партнеров по команде в Instagram.

"Будет тривиально услышать, как футболист скажет "нет войне". Будет тривиально услышать от него, что война – это всегда плохо. Но если бы это было действительно так банально, мы бы не собрались здесь, в 2022 году, чтобы повторять все это вместе. Я думаю об этом уже несколько дней, но не могу дать себе ответ: как это могло случиться после страданий, пережитых за последние два года?"