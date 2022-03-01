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Хавбек Аталанты: Малиновский и Миранчук на днях обнялись на базе, мы их поддерживаем
А Алексей все понимает?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина поддержал своих партнеров по команде в Instagram.
"Будет тривиально услышать, как футболист скажет "нет войне". Будет тривиально услышать от него, что война – это всегда плохо. Но если бы это было действительно так банально, мы бы не собрались здесь, в 2022 году, чтобы повторять все это вместе. Я думаю об этом уже несколько дней, но не могу дать себе ответ: как это могло случиться после страданий, пережитых за последние два года?"
"У нас в раздевалке есть Руслан и Алексей, два "участника" этой войны. Малиновский переживает все внутри, у него сильный характер. Миранчук – простой и застенчивый, похож на меня. На днях они обнялись на базе. И мы будем помогать им в это непростое время. Это футбол, который объединяет то, что пытается разделить человеческое безумие. Остановите войну в Украине!"
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