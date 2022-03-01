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Хавбек Аталанты: Малиновский и Миранчук на днях обнялись на базе, мы их поддерживаем

Италия
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(1 голосов)

А Алексей все понимает?

Хавбек Аталанты: Малиновский и Миранчук на днях обнялись на базе, мы их поддерживаем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Маттео Пессина поддержал своих партнеров по команде в Instagram.

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"Будет тривиально услышать, как футболист скажет "нет войне". Будет тривиально услышать от него, что война – это всегда плохо. Но если бы это было действительно так банально, мы бы не собрались здесь, в 2022 году, чтобы повторять все это вместе. Я думаю об этом уже несколько дней, но не могу дать себе ответ: как это могло случиться после страданий, пережитых за последние два года?"

"У нас в раздевалке есть Руслан и Алексей, два "участника" этой войны. Малиновский переживает все внутри, у него сильный характер. Миранчук – простой и застенчивый, похож на меня. На днях они обнялись на базе. И мы будем помогать им в это непростое время. Это футбол, который объединяет то, что пытается разделить человеческое безумие. Остановите войну в Украине!"

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Алексей Миранчук война с Россией Маттео Пессина
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Комментарии (2)
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efim423 (odessa)
01.03.2022 в 14:31
пусть миранчук запускает флешмоб отказ от рос.гражданства ,как минимум до вывода войск . а так эти обнимашки нечего тполезного не принесут
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Сокира (New Castle)
01.03.2022 в 14:37
Мог бы и в очко дать миранчуку, что там обниматься. Пошел бы к Харьковской ОДА обниматься, дебил.
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