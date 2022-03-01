Кубок Италии. Милан - Интер 0:0. Как и ожидалось

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Интер" 0:0

"Милан": Маньян, Флоренци (Калабрия 84), Томори, А. Романьоли (Калулу 26), Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс (Мессиас 67), Крунич (Диас 67), Леау (Ребич 67), Жиру

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз (Дармиан 88), Барелла (Видаль 65), Брозович, Чалханоглу, Перишич (Гозенс 88), Джеко (Корреа 80), Лаутаро Мартинес (Санчес 65)

Предупреждения: Брозович 33, Лаутаро Мартинес 58

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Именно такого типа матч мы и ожидали. Обе команды в плохой форме, с тремя невзрачными победами в 12-ти последних матчах лиги на двоих. Думали о том, что это лишь первый полуфинальный матч. Обеих скоро ожидают сильные соперники - "Наполи", "Ливерпуль". "Милан" выглядел откровенно усталым, апатичным даже против аутсайдеров. "Интер" в двух предыдущих матчах вместе нанес 50 ударов по воротам, но не забил и в целом играл примитивно. Его главные форварды в 2022-ом году забили два мяча с игры на двоих во всех турнирах.

Февраль также начинался дерби. Тогда "Интер" в целом выглядел лучше, открыл счет, но проиграл. Сегодня "Милан" выглядел лучше. Прессинговал довольно организованно и с желанием, пробивал по воротам почти в два раза чаще (13:7). Салемакерс начал ударом с линии штрафной, отбитым Хандановичем. Эрнандес прорвался со своего левого фланга в штрафную и мог и попасть ударом низом. Второй тайм начался попыткой Леау закрутить также с линии штрафной. Ханданович вновь вытащил. В концовке матча "россонери" практически давили.

Впрочем, супермоментами вышеперечисленные назвать нельзя. "Интер", тренер которого Симоне Индзаги перед матчем говорил о критической важности гола в гостях, и вовсе ответил лишь двумя навесами во вратарскую, снятыми с головы Джеко. В целом же игра была крайне медленной и с острым недостатком опасных атак. Из тех матчей, в которых ты ощущаешь, что не забьют, даже если будут играть еще сутки.

Все решится в ответном матче.

Следует сообщить, что перед началом матча игроки обеих команд сфотографировались вместе на фоне баннера с призывом к миру в Украине, на экранах транслировали обращение Андрея Шевченко на фоне флага Украины. Таким был фон и на рекламных щитах каждые две минуты со словом "мир".