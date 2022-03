Шевченко обратился к итальянцам перед миланским дерби

Вчера, 1 марта, перед матчем полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Интером" (0:0) к болельщикам на стадионе с главного экрана арены "Сан-Сиро" обратился второй бомбардир "россонери" в истории – Андрей Шевченко.

Перед началом матча игроки обеих команд сфотографировались вместе на фоне баннера с призывом к миру в Украине. Фон с флагом Украины на рекламных щитах выводился каждые две минуты со словом "мир".

Peace has no borders



La pace non ha confini pic.twitter.com/fUsiin9zYB