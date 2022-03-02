Шевченко обратился к итальянцам перед миланским дерби

Вчера, 1 марта, перед матчем полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Интером" (0:0) к болельщикам на стадионе с главного экрана арены "Сан-Сиро" обратился второй бомбардир "россонери" в истории – Андрей Шевченко.

Перед началом матча игроки обеих команд сфотографировались вместе на фоне баннера с призывом к миру в Украине. Фон с флагом Украины на рекламных щитах выводился каждые две минуты со словом "мир".

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"Мои любимые итальянские друзья на "Сан-Сиро". Я призываю вас продемонстрировать вашу поддержку миру в Украине. Единственное, чего хотят жители Украины – это мир. Ибо мир не имеет границ из-за того, что соединяет нас в стремлении к нему, гораздо сильнее то, что разделяет нас. Давайте остановим эту войну вместе! С наилучшими пожеланиями к вам!"