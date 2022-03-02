УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Шевченко обратился к итальянцам перед миланским дерби
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко обратился к итальянцам перед миланским дерби

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Респект Андрею Николаевичу!

Шевченко обратился к итальянцам перед миланским дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 1 марта, перед матчем полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Интером" (0:0) к болельщикам на стадионе с главного экрана арены "Сан-Сиро" обратился второй бомбардир "россонери" в истории – Андрей Шевченко.

Перед началом матча игроки обеих команд сфотографировались вместе на фоне баннера с призывом к миру в Украине. Фон с флагом Украины на рекламных щитах выводился каждые две минуты со словом "мир".

Читайте такжеСвитолина разгромила россиянку на турнире в Монтеррее

"Мои любимые итальянские друзья на "Сан-Сиро". Я призываю вас продемонстрировать вашу поддержку миру в Украине. Единственное, чего хотят жители Украины – это мир. Ибо мир не имеет границ из-за того, что соединяет нас в стремлении к нему, гораздо сильнее то, что разделяет нас. Давайте остановим эту войну вместе! С наилучшими пожеланиями к вам!"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Интер (Милан) Милан война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...