Кубок Италии. Фиорентина - Ювентус 0:1. Автобус Аллегри победил

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Ювентус" 0:1

Гол: Венути 90+1 (автогол)

"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола (Венути 46), Миленкович, Игор, Бираги, Торрейра, Кастровилли (Данкан 84), Бонавентура, Иконе (Гонсалес 84), Пьонтек (Кабрал 65), Сапонара (Соттил 65)

"Ювентус": Перин, Де Шильо, Де Лихт, Данило, Лука Пеллегрини, Локателли, Артур, Рабио, Аке (Куадрадо 46), Влахович, Кен (Мората 60)

Предупреждения: Бонавентура 71, Миленкович 72, Торрейра 90 - Лука Пеллегрини 57, Де Шильо 79

Главный арбитр: Марко Гвида

Ненависть "Фиорентины" к "Ювентусу" очень велика. За Скудетто-1982, как считают флорентийцы, украденное судьями, за переход в Турин местных любимцев Роберто Баджо, Федерико Бернардески, Федерико Кьезы, Душана Влаховича. Последний приехал во Флоренцию впервые после перехода и был ожидаемо встречен враждебно. В целом ультрас украсили свою трибуну адским пламенем, фигурой Данте Алигьери и цитатой из его "Божественной Комедии". Конкретно - из раздела, где путешествует по кругу ада, в котором находятся мошенники.

Сегодняшний результат так и хочется назвать обманом. К 70-ой минуте счет по ударам по воротам был 20:3 в пользу хозяев, и лишь тогда гости начали вылезать из-под типичного автобуса Массимилиано Аллегри. Забросили мяч на Влаховича, прорвавшегося к вратарю и перебрасывавшего его. Терраччьяно достал. Организовали две красивые контратаки справа. Куадрадо одну из них завершил ударом во внешнюю часть сетки, вторую - прострелом. Который Миленкович не достал, а запутавшийся Венути срезал в собственные ворота.

В остальное же время на поле была лишь одна команда. "Фиорентина", забившая в четырех матчах Кубка нынешнего сезона уже 14 мячей, высоко прессинговала, постоянно висела на воротах Перина. Ее проблема была в слишком слабых ударах. Иконе прорвался и чуть не попал под дальнюю стойку. Во втором тайме он же прорвался, убрал защитника, но с 11-ти метров пробил уже прямо в стойку. Штрафной Бираги вытащил Перин. Следует признать, что флорентийцы создали не очень много опасности. И все же такой участи никак не заслужили.

Во времена первой каденции Аллегри "Ювентус" переиграл "Фиорентину" девять раз в десяти матчах. Причем часто ставил автобус и находил гол, нередко и в концовке. После него "фиалки" не проиграли "Юве" в трех матчах из четырех, даже добывали 3:0 в Турине. Но вот Макс вернулся - и мы увидели 1:0 в лиге с голом экс-игрока "Фиорентины" Куадрадо на 91-ой минуте и 1:0 в Кубке с ассистом Куадрадо под автогол на 91-ой. Увидели 18-ый из 19-ти последних матчей во всех турнирах с унылой игрой, но без поражений. Он точно вернулся.

Оправдание такой игры "Ювентуса" - в кадровых потерях. Сегодня удалось заявить на матч лишь 13 полевых игроков первой команды. Ну и в итоговом результате. Цель оправдывает средства?