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Коваленко: Только Украина, только победа! Вратарь российского происхождения: Не хочу говорить об этом

Италия
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"Специя" против войны

Коваленко: Только Украина, только победа! Вратарь российского происхождения: Не хочу говорить об этом

UA-Футбол
Новина українською

Европейский спорт не перестает демонстрировать поддержку Украине и призывать к окончанию войны, развязанной российским агрессором. К призывам присоединилась и итальянская "Специя", за которую играет Виктор Коваленко. Игроки команды во главе с ним сфотографировались в футболках, на которых синим и желтым цветами на английском было написано "Остановите Войну" (Stop War), а сам Виктор, опубликовав фото в своем Instagram, добавив обращение от себя на украинском и итальянском.

"Я украинец, и мне тяжело смотреть, что происходит в нашей стране. С приходом российских войск вы нас еще больше сгруппировали. Поэтому только Украина, только победа".

Отреагировал на события в Украине в той же соцсети другой полузащитник команды Даниэле Верде: "Опечаленный поражением от "Ромы", но прежде всего - тем, что происходит в Украине. Нет войне, да - миру". А вот вратарь команды Иван Проведель, мать которого родилась в россии, отреагировал несколько странно: "Я не хочу ничего говорить о конфликте, считаю, что правильно, чтобы о нем говорили эксперты. Просто хочу, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее".

Напомним, что все украинские легионеры в Серии А уже уделили внимание теме войны в Украине. Руслан Малиновский высказывался неоднократно, а Владислав Супряга сфотографировался со специально подготовленной футболкой "Сампдории" с надписью #westandforpeace ("Мы стоим за мир"). Клубный Твиттер также прибавил к надписи флаг Украины.

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В статье: Серия А Виктор Коваленко Специя
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