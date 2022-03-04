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Баннер во Флоренции: путин - болельщик Ювентуса. Тебас: Аньелли и Перес лгут больше, чем путин

Италия
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Слава пришла

Баннер во Флоренции: путин - болельщик Ювентуса. Тебас: Аньелли и Перес лгут больше, чем путин

UA-Футбол
Новина українською

Имя кровавого российского диктатора уже стает совершенно натуральным олицетворением зла, первым приходящим на ум синонимом всего плохого, что есть в мире. Подтверждение этого мы видели и в последние два дня, в том числе и в высказываниях, вроде бы совершенно не связанных с войной в Украине. Таких, как баннер на трибунах флорентийского "Артемио Франки" во время полуфинального матча Кубка Италии "Фиорентина" - "Ювентус" и высказывание президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса против президентов "Ювентуса" и "Реала" - Андреа Аньелли и Флорентино Переса.

Тебас, комментируя вновь появившиеся в последние дни разговоры о формировании Суперлиги, продвигаемой туринским и мадридским грандами, заявил: "Аньелли должен объяснить, что к чему. Если не объяснит, значит он лжет. Сейчас они заявляют, что не хотят обеспеченных мест в Суперлиге, хотят формировать состав участников по спортивному принципу, заявляют, что Суперлига не повредит национальным лигам, но все это ложь. Каждый раз, когда я читаю обо всем этом, я злюсь. Правду говоря, я думаю, что они лгут больше, чем путин".

Что же касается баннера на "Франки", то на нем было написатно "putin gobbo". Прямо слово "gobbo" переводится как "горбун", и именно так во Флоренции, Риме, Неаполе и других городах оскорбительно называют болельщиков "Ювентуса". Как сообщают итальянские СМИ, этот баннер вызвал острую реакцию болельщиков "бьянконери" в соцсетях, обиженных такими сравнениями. Журналист Eurosport и аналитик Opta Энрико Туркато заявил: "Это уже не смешно. Мы говорим о сумасшедшем диктаторе, убивающем невинных людей".

Похоже, к кремлевскому убийце наконец-то пришла всемирная слава. Вот только не та, которой можно гордиться. Разве что ты сумасшедший.

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В статье: война с Россией
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