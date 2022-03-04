В Италии готовы принимать матчи УПЛ

Итальянские власти готовы, если будет необходимость проводить матчи украинского футбольного чемпионата в Италии. Об этом в интервью Corriere della Sera сообщил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

"Да, мы готовы принимать украинских беженцев, а также матчи чемпионата Украины по футболу, если в этом будет необходимость.

Я плохо переживаю украинский вопрос так же, как и все, кому дороги человеческая гордость и жизнь. Футбол демонстрирует сплочённость, которой ранее не было. Этот вид спорта - грозное явление социальной аггрегации. Мы двигались сплочённо и все вместе говорили "Нет войне", - сказал функционер.