Серия А. Жаль, что не каждый день Салернитана

Серия А. 28-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Салернитана" 5:0

Голы: Лаутаро Мартинес 22, 40, 56, Джеко 64, 69

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай (Раноккия 62), А. Бастони, Думфриз, Барелла, Брозович (Гальярдини 71), Чалханоглу (Видаль 62), Дармиан (Гозенс 62), Джеко (Корреа 75), Лаутаро Мартинес

"Салернитана": Сепе, Мадзокки (Оби 71), Драгушин, Фасио, Раньери, Л. Кулибали, Эдерсон (Радованович 71), Кастанос (Руджери 83), Верди (Зортеа 60), Муссе (Перотти 60), Джурич

Предупреждения: Дармиан 7, Де Фрай 45 - Муссе 12

17-го декабря "Интер" переиграл "Салернитану" со счетом 5:0. После этого он выиграл два матча лиги подряд, выиграл Суперкубок, но затем одержал три победы в десяти матчах во всех турнирах, выдал четыре матча без побед в лиге подряд, 403 минуты подряд без забитых. Два гола Эдина Джеко в девяти матчах. Ноль голов Лаутаро Мартинеса в 2022-ом году с игры во всех турнирах, как раз с матча против "Салернитаны" в первом круге лиги. Сегодня вновь состоялся матч против худшей команды лиги. Как раз вовремя для оздоровления.

"Салернитана" совсем недавно вытащила 2:2 против "Милана". Здесь также огрызалась, боролась. После четырех ничьих подряд хотела хотя бы продлить серию. Верди замкнул пас Джурича выше. Ответ Лаутаро с длинного паса отбила перекладина. Но вскоре Барелла отдал пас, а Лаутаро в сопровождении защитника покатил в угол. Верди еще пытался прорваться, и Хандановичу пришлось тащить. Но Барелла вновь нашел Лаутаро. Ну а далее Мартинесу выкладывал Джеко, сам Эдин замкнул пасы новичка Гозенса и другого латераля Думфриза.

"Змеи" выходят на первое место перед матчем "Наполи" - "Милан".