Италия
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Клубы Серии А помогают украинским беженцам
"Наполи", "Рома" и "Специя" объявили о сборе средств и вещей
Пожалуй, итальянские клубы наиболее активны в Европе в поддержке Украины. Многие поддержали призывы к миру, перед матчем Кубка Италии "Милан" - "Интер" на стадионе "Джузеппе Меацца" транслировали обращение Андрея Шевченко. В предыдущий уик-энд в Италии все матчи во всех лигах начались с пятиминутным опозданием. Также стало известно о начале сбора денег клубами на поддержку украинских беженцев. Как сообщают итальянские СМИ, "Наполи" решил не играть в новых футболках, подготовленных к важнейшему матчу лиги против "Милана", а немедленно отправить их на аукцион с подписями игроков. Вырученные на аукционе деньги пойдут на помощь украинским беженцам. "Рома" также отправит футболки, в которых сыграет сегодня против "Аталанты", на аукцион. Кроме этого, она уже перевела 2000 экземпляров тёплой одежды для младенцев и 1000 для детей организациям, помогающим украинским беженцам, с понедельника откроет пункты приёма, на которые призывает болельщиков нести тёплую одежду и другие нужные детям вещи. "Специя" же, за которую выступает Виктор Коваленко, сообщила, что переведёт половину выручки от билетов на матч Серии А против "Кальяри" организации Save The Children, также собирающей гуманитарную помощь для украинских детей. Переведенная сумма может достигнуть 400 тысяч евро. Согласно оценкам ООН, с начала российского вторжения Украину покинули более миллиона человек.
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