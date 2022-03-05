Клубы Серии А помогают украинским беженцам

Пожалуй, итальянские клубы наиболее активны в Европе в поддержке Украины. Многие поддержали призывы к миру, перед матчем Кубка Италии "Милан" - "Интер" на стадионе "Джузеппе Меацца" транслировали обращение Андрея Шевченко. В предыдущий уик-энд в Италии все матчи во всех лигах начались с пятиминутным опозданием. Также стало известно о начале сбора денег клубами на поддержку украинских беженцев.

Как сообщают итальянские СМИ, "Наполи" решил не играть в новых футболках, подготовленных к важнейшему матчу лиги против "Милана", а немедленно отправить их на аукцион с подписями игроков. Вырученные на аукционе деньги пойдут на помощь украинским беженцам. "Рома" также отправит футболки, в которых сыграет сегодня против "Аталанты", на аукцион. Кроме этого, она уже перевела 2000 экземпляров тёплой одежды для младенцев и 1000 для детей организациям, помогающим украинским беженцам, с понедельника откроет пункты приёма, на которые призывает болельщиков нести тёплую одежду и другие нужные детям вещи.

"Специя" же, за которую выступает Виктор Коваленко, сообщила, что переведёт половину выручки от билетов на матч Серии А против "Кальяри" организации Save The Children, также собирающей гуманитарную помощь для украинских детей. Переведенная сумма может достигнуть 400 тысяч евро.

Согласно оценкам ООН, с начала российского вторжения Украину покинули более миллиона человек.