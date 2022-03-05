Серия А. Рома - Аталанта 1:0. Удобный соперник для Моуриньо

Серия А. 28-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Аталанта" 1:0

Гол: Абрахам 32

"Рома": Патрисиу, Кумбулла, Манчини, Смоллинг, Карсдорп (Оливейра 84), Кристанте, Мхитарян, Залевски (Винья 62), Лоренцо Пеллегрини (Ибаньес 84), Дзаньоло (Верету 75), Абрахам (Афена-Гьян 84)

"Аталанта": Муссо, Демираль, Паломино (Джимсити 82), Дзаппакоста (Пеццелла 21), Фройлер, Де Роон, Коопмейнерс (Малиновский 60), Хатебур, Пашалич (Муриэль 46), Пессина (Бога 60), Миранчук

Предупреждения: Кристанте 9, Абрахам 21, Мхитарян 66, Кумбулла 69, Ибаньес 85 - Малиновский 78, Демираль 86, Де Роон 90+4

Удаления: Мхитарян 90+6 (вторая желтая) - Де Роон 90+4 (вторая желтая)

Главный арбитр: Давиде Масса

Удобный соперник - не просто клише. Во время каденции Паулу Фонсеки "Рома" была таким для "Аталанты". Проиграла четыре матча по игре без особых вариантов и лишь в четвертом сумела избежать поражения по счету. С Жозе Моуриньо все наоборот. В восьми первых матчах против команд Топ-7 Серии А он набрал лишь четыре очка. Три из них - победой в Бергамо со счетом 4:1. Сегодня большую часть матча команда Моура, даже не присутствовавшего на скамье запасных, также переигрывала команду Джан Пьеро Гасперини тактически.

Хозяева начали очень мощно, давлением. Манчини замкнул угловой ударом головой значительной силы. Муссо блестяще потащил из-под перекладины. Затем вроде бы инициатива перешла к гостям, но контратаки латералей "Ромы" Карсдорпа и Залевски были гораздо более интересными. Им не хватало последнего паса или силы ударов, шедших издали слабо и по центру (точно такие же выдавала и "Аталанта"). Правда, однажды все сложилось. Длинный заброс Карсдорпа, четкий пас Дзаньоло, Абрахам проскочил между двумя и забил.

Второй тайм уже "Аталанта" начала мощно. Фройлер разыграл "стенку" и пробивал с угла вратарской. Патрисиу вытащил ногами. Хотя и в это время контратаки "Ромы" выглядели опаснее. Вновь не хватало точности и силы. Манчини не хватило точности удара левой после еще одного углового. А к середине тайма гостей оставили лишь с владением мячом, без вариантов в атаке. Вышедший на замену Руслан Малиновский (пропускал тренировки из-за повреждения) сместился и пробил издали слабо. А обычно застревал в глубине поля.

На протяжении всего матча, и особенно второго тайма, стыков, остановок, лежаний получивших травмы на газоне было гораздо больше, чем футбола. Неудивительно, что в итоге обе команды остались вдесятером. Де Роон слишком активно разговаривал с арбитром, а Мхитарян в борьбе с Малиновским в центре поля откровенно сыграл рукой.

После очередных обвинений Моуриньо в адрес своих игроков в отсутствии характера "Рома" борется. Вытащила ничью против "Сассуоло" на 94-ой минуте, вернулась с 0:2 против "Вероны" на 84-ой, вырвала победу в Специи на 99-ой. В этом матче также проявила характер. А "Аталанта"? Казалось, она вернулась с 3:0 над "Олимпиакосом" и 4:0 над "Сампдорией". Причем генуэзцев, игравших с тремя центральными защитниками, победила с двумя. Играла с двумя и сегодня. Но как раз "Рома" к своей 3-5-2 привыкла и перекрыла соперника.

"Аталанта" с одной победой в семи последних матчах лиги. В четырех из которых не забивала. Она уже отстает от "Ювентуса" на три очка при равенстве матчей. Это следует называть уже даже не кризисом, а просто перманентно низким уровнем игры. А "Рома" после первой домашней победы над ней с 2014-го года отстает от "Юве" на три с одним матчем больше, но нет сомнений, что вернулась в борьбу за четвертое место.