Серия А. Шестая ничья Дженоа подряд, по-прежнему далека от спасения

Серия А. 28-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Эмполи" 0:0

Александер Блессин принимал "Дженоа" после 0:6 от "Фиорентины" и в обороне добился прогресса немедленно. Лишь два пропущенных в первых шести матчах, в том числе 0:0 с "Ромой" и "Интером". Вот только для отыгрывания восьмиочкового отставания от 17-го места шесть ничьих - слабая помощь. Нужны победы. Сегодня был лучший шанс. В отличие от первых пяти матчей, соперником был не гранд и не прямой конкурент. А сонный середняк. Еще и оставшийся без побед в предыдущих десяти матчах. Но и на этот раз не получилось.

Еще и началось с коварного удара "Эмполи". Сиригу даже вначале прыгал в другой угол. "Дженоа" ответила не раз. Матч завершила с 18:7 по ударам по воротам. Эстигор замыкал угловой головой, и его удар вытащили с линии ворот. Удар Портановы, также головой, отбивал вратарь, а ногой издали Викарио перевел кончиками пальцев в перекладину. Портанова еще и требовал пенальти, когда Бенасси потянул его за футболку сзади. Джанлука Аурельяно должен был назначить. Не назначил, и ВАР поддержал его.

Четыре 0:0 и два 1:1 генуэзцев в шести первых матчах с Блессиным. Он стает первым тренером в истории Серии А, начавшим карьеру с шести ничьих. Впечатляет в плане обороны, но так не спастись от вылета.