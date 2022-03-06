Серия А. Типичный 1:0 Ювентуса Аллегри, Коваленко отыграл 14 минут

Серия А. 28-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Специя" 1:0

Гол: Мората 21

"Ювентус": Щесны, Ругани, Де Лихт, Данило, Лука Пеллегрини (Бернардески 63), Локателли, Артур, Рабио, Куадрадо, Влахович (Кен 85), Мората

"Специя": Проведель, С. Феррер, Эрлич, Николау, Реца, Гьяси, Маджоре (Бурабия 76), С. Бастони, Агудело, Верде, Манай (Коваленко 76)

Предупреждения: Влахович 57, Лука Пеллегрини 61, Бернардески 67 - Эрлич 64, Бурабия 90+2

"Ювентус" вышел на ясный путь Массимилиано Аллегри. После отчетного матча он уже первый в лиге по очкам в последних 24-ех турах, в 11-ти. Не проигрывал в последних 14-ти. Правда, три из пяти матчей Серии А перед встречей со "Специей" свел лишь вничью. В том числе и потеряв преимущество дома над "Торино". А играет совершенно уныло, в стиле первой каденции Аллегри. Но ведь и набирает очки в стиле его первой каденции. Сейчас он в шести над пятым местом и пяти позади первого. Хотя и с лишним матчем.

Первый тайм точно прошел на сто процентов по плану тренера туринцев. Он предупреждал о четырех форвардах "Специи", напоминал о ее победах в гостях над "Наполи" и "Миланом", призывал к организованности и точным передачам. До перерыва его команда все исполняла. А соперник играл не как гроза грандов, а как команда, проигравшая три матча подряд и пребывающая в прямой опасности вылета. Гости нанесли лишь один удар по воротам, владели мячом менее сорока процентов времени, не прессинговали.

"Юве" в начале матча вроде бы придавил, затем вроде бы отошел назад. И именно тогда создал два момента. Куадрадо прорвался и выложил Артуру, а тот попал в своего. Вратарь Проведель ошибся с пасом, и Влахович, Локателли и Мората разыграли легко. Минут через десять Куадрадо вновь прорвался, обыгрался с Артуром, бил уже сам. Проведель вытащил, и на этом опасные моменты в тайме завершились.

Во втором тайме "Специя" уже играла гораздо смелее, прессинговала. Гьяси пробивал головой с пяти метров. Щесны удалось остановить на линии не слишком сильный удар. Также Бастони, Верде пробивали издали, пусть и слабо. В середине тайма "Ювентус" успокоил игру, даже начал ускоряться. Лишь замены Тьяго Мотты вновь принесли гостям опасные моменты. Виктор Коваленко, не игравший с 23-го января, оживил игру, искал острые передачи и прорывы. Вывел Агудело на угол вратарской. Но там Щесны спас.

Вообще-то, со счетом 1:0 "Ювентус" не побеждал в лиге с шестого ноября. Но ощущение стопроцентно типичной победы сегодня не исчезло. Мората не забивал в лиге с декабря, но пришел в нужный момент. А "Специя" проигрывает четвертый матч подряд. Все - с разницей в один мяч, все - в борьбе. Но ведь за борьбу очки не дают. Она в четырех над зоной вылета.