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Опыт принес важную победу. Наполи – Милан 0:1. Обзор матча и видео гола

Италия
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Всем Оливье

Опыт принес важную победу. Наполи – Милан 0:1. Обзор матча и видео гола

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера, 6 марта, на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе "Наполи" в рамках 28-го тура чемпионата Италии встречался с "Миланом" (0:1). Единственный гол в начале второго тайма забил форвард "россонери" Оливье Жиру.

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"Милан" набрал в Серии А 60 очков и вышел на промежуточную 1-ю позицию в турнирной таблице. У "Интера"(2-е место) на два очка меньше плюс матч в запасе. "Наполи" с 57 баллами остался на 3-й строчке. "Милан" выиграл два гостевых матча в чемпионате Италии у "Наполи" впервые с 1981 года.

Смотрите видеообзор центрального матча 28-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Миланом".

Неаполь. "Диего Армандо Марадона".

"Наполи" – "Милан" 0:1

Гол: Жиру (49)

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В статье: Оливье Жиру Серия А Чемпионат Италии Наполи (Неаполь) Милан
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