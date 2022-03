Опыт принес важную победу. Наполи – Милан 0:1. Обзор матча и видео гола

Вчера, 6 марта, на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе "Наполи" в рамках 28-го тура чемпионата Италии встречался с "Миланом" (0:1). Единственный гол в начале второго тайма забил форвард "россонери" Оливье Жиру.

"Милан" набрал в Серии А 60 очков и вышел на промежуточную 1-ю позицию в турнирной таблице. У "Интера"(2-е место) на два очка меньше плюс матч в запасе. "Наполи" с 57 баллами остался на 3-й строчке. "Милан" выиграл два гостевых матча в чемпионате Италии у "Наполи" впервые с 1981 года.

1981 - AC Milan have won two Serie A away games vs Napoli in Serie A for the first time since 1981. Masterpiece.#NapoliMilan pic.twitter.com/Ub6B3y19Pt