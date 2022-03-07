Как в концовке сезона. Итоги 28-го тура Серии А

Интер - Салернитана 5:0

Удинезе - Сампдория 2:1

Рома - Аталанта 1:0

Кальяри - Лацио 0:3

Дженоа - Эмполи 0:0

Фиорентина - Эллас Верона 1:1

Болонья - Торино 0:0

Венеция - Сассуоло 1:4

Ювентус - Специя 1:0

Наполи - Милан 0:1

28-ой тур из 38-ми - еще не концовка сезона. Однако забит в нем был лишь 21 гол, а ключевые матчи игрались прежде всего осторожно, на результат. 1:0 в матчах "Наполи" - "Милан" и "Рома" - "Аталанта", 1:0 "Ювентуса". Осторожный 1:1 во встрече двух главных андердогов лиги. Окажутся ли эти результаты по важности, по влиянию равными концовке? Не растеряется ли "Наполи", не вылетит ли из борьбы за Топ-4 "Аталанта", не прекратят ли погоню андердоги? Не вылетела ли уже "Венеция"?

"Наполи" - "Милан"

Часто говорят, что дерби выигрывает не его фаворит. Это верно и в Топ-матчах вообще. "Милан" не был фаворитом в Неаполе. Играл перед этим хуже, должен был устать после дерби в Кубке посреди недели, играл в гостях против соперника, у которого выиграл лишь один матч из предыдущих 14-ти, при великолепной поддержке "Наполи" болельщиками. Играл без Романьоли, Кьера и Златана в стартовом составе...

В крайне вязком первом тайме он выглядел лучше в комбинационной игре, в обоюдоострой третьей четверти матча выглядел острее, в четвертой оборонялся без проблем. Проиграл вчистую владение мячом, но по ударам в створ выиграл со счетом 7:2. И нашел гол Оливье Жиру, подставившего ногу "на пятачке" как в хоккее. Автор дубля в дерби и в 1/4 финале Кубка впервые забил вне "Сан Сиро". Он в который раз явился на Топ-матч. Вся команда, лидер лиги в матчах против Топ-7, в который раз явилась.

А вот "Наполи" не явился. Играя удивительно беззубо. Его центрфорвард Осимхен как раз в больших матчах постоянно проваливается. Перед матчем Лучано Спаллетти говорил, что ни у кого не может быть больше мотивации, чем у его команды, что этот матч и этот сезон - возможность стать бессмертными, остаться в истории навсегда. Возможно, из-за таких высокопарных слов его подопечные просто перегорели. Или же, тратя время на них, он позабыл о тактической подготовке.

"Если ты играешь так за первое место, если не выдерживаешь давления, почти невозможно победить, " - признавал он уже после матча. Его капитан Лоренцо Инсинье соглашался: "С такой игрой нас быстро забудут".

Первая победа Стефано Пиоли над Спаллетти в карьере, первое поражение Спаллетти от "Милана" после 14-ти матчей.

"Рома" - "Аталанта"

Не была фаворитом и "Рома". Против команды, которую дома не побеждала с 2014-го года, которая вроде бы вышла из кризиса с 3:0 и 4:0. В то время, как сами римляне дважды возвращались в концовке на 2:2, находили 1:0 на 99-ой минуте. В то время, как у них сформировалась репутация лузера в Топ-матчах. Вот только три из четырех очков в первых девяти таких они набрали 4:1 в Бергамо. Да и сама "Аталанта" уже плоха в Топ-матчах. Ни одной победы в последних шести против Топ-8, включая этот.

Выходит, что бергамцы стали чуть ли не удобным соперником для команды Жозе Моуриньо. Причем на этот раз, как и неделю назад в Специи, игроки справились без него, дисквалифицированного. Он даже заявил шутливо, что не вернется на скамью запасных. Римляне по такой же быстрой и неточной игре как в Неаполе переигрывали соперника в скорости, в желании, в организации атак. В обороне. И также забил центрфорвард. Которого у "Аталанты" из-за травм и проспанного январского Меркато сейчас нет вообще.

"Аталанта" с одной победой в семи последних матчах лиги. В четырех из которых не забивала. Сейчас впервые с девятого тура она вылетела из Топ-5. Уступив место как раз "Роме". А от "Ювентуса" отстает уже на шесть очков. Да, по сравнению с обеими есть матч в запасе. Но кто сказал, что бергамцы сейчас способны его выиграть?

"Ювентус"

Репутация "Ювентуса" как "команды 1:0" фактами не особо подтверждается. С таким счетом он не побеждал в лиге с шестого ноября. Терял 1:0 и играл 1:1 против "Венеции", "Торино", "Вильярреала". К матчу против "Специи" он подходил с равенством между ничьими и победами в последних во всех турнирах - 4:4. Тем не менее, от своего стиля Массимилиано Аллегри не отказывается. И он приносит результат. Без поражений в 14-ти турах, первое место в таблице лиги, если считать последние 11 или 24 тура.

Вчера "Юве" в первом тайме позволил лишь один удар по своим воротам, владел мячом, создал пару моментов, поймал соперника на плохом пасе вратаря. То есть отыграл идеально в глазах Аллегри. И тем самым, как оказалось, решил матч. Альваро Мората очень вовремя забил первый гол в 2022-ом году.

А во втором тайме туринцы в который раз рисковали, отдали инициативу, но их дважды спас Щесны. Ничего необычного.

"Если мы хотим достичь наших целей, мы должны уметь играть такие матчи, держаться и выигрывать их. В моей первой каденции мы выиграли много таких, сидя на своей половине поля в последние 20 минут". Аллегри всем доволен.

"Интер" и "Лацио"

"Интер" и "Лацио" стали исключением в этом туре. Несколько неожиданно. От "Салернитаны" после четырех ничьих подряд, в частности, 2:2 с "Миланом", ожидалось больше борьбы. Уж точно - от "Кальяри", набравшего в 2022-ом году больше очков, чем "лациале". Миланцы играли через три дня после дерби в Кубке и перед матчем в Ливерпуле, они не побеждали в пяти матчах подряд во всех турнирах, не забивали 403 минуты подряд. Римляне не побеждали в четырех подряд. Но на этот раз все сложилось легко.

Лаутаро Мартинес в 2022-ом году не забил ни одного мяча с игры ни в одном турнире. Последний забивал во время 5:0 в первом круге против той же "Салернитаны". В пятницу он сделал хет-трик. Который праздновал весьма бурно, даже зло. Явный признак давления перед матчем. Эдин Джеко дублем увеличил в два раза показатели своих голов в лиге за последние три месяца. Чиро Иммобиле забил 143-й гол в лиге за "Лацио", а это повторение клубного рекорда Сильвио Пиолы. Форварды поработали.

Что это означает на будущее? Не факт, что много. Нужно смотреть далее.

Другие

"Фиорентина" несколько теряет силу, но все еще в борьбе за Еврокубки. "Верона" как раз набирает, победила четырежды в шести матчах, забив в них 15 мячей. Во Флоренции встречались главные кандидаты на звание андердога сезона и просто очень яркие команды. Что получилось? Всего десять ударов по воротам за матч и 1:1 по голам. Никто не пытался победить.

"Торино", "Болонья" и "Эмполи" уже давно не пытаются.

Пытается из середняков разве что "Сассуоло". Он уже с тремя победами подряд. 4:1 над "Венецией", борющейся против вылета, впечатляет.

Что же касается аутсайдеров, то "Венеция" в свободном падении. Всего семь очков в последних 14-ти матчах. Семь пропущенных за три тайма от середняков. "Салернитану" можно простить, учитывая соперника и четыре ничьи до этого, но одна победа в 16-ти турах - явный путь к вылету. Как и одна победа в 25-ти для "Дженоа". Александер Блессин стал первым тренером в истории Серии А с шестью ничьими в первых шести матчах. А нужны победы. А не четыре 0:0. Тем более - дома с середняком вроде "Эмполи".

Вылетели ли уже эти трое? Вовсе нет. "Кальяри" ушел недалеко и провалил свой матч. Вальтер Маццарри признал, что после успешной серии его команда стала слишком заносчивой и требует вернуть скромность. Медовый месяц "Сампдории" с Марко Джампаоло закончился быстро. Как и медовый месяц Тьяго Мотты с призом лучшему тренеру Серии А в январе. Он уже с четырьмя поражениями подряд. Пусть и все - с разницей в один мяч, в борьбе.

Украинский след

В предыдущем туре ни один украинец не вышел на поле. Руслан Малиновский и Виктор Коваленко - из-за травм, Владислав Супряга - по решению тренера. На этот раз уже Супряга получил повреждение. А вот двое других вышли на замену. Они сумели оживить игру своих команд. Руслан (30 минут на поле) пробил по воротам издали, как всегда, прорывался на дриблинге, зарабатывал штрафные. Виктор (14) активно искал пасы вперед, вывел Агудело на вратаря. Однако Щесны спас, а Патрисиу легко взял.

В принципе, Малиновский после первых десяти интересных минут застрял в глубине поля, терял слишком много мячей. Потому и получил оценки "5.5" от СМИ с комментариями вроде "беспорядочно". А вот Коваленко, не игравший вообще с 23-го января, получал "6" и "6.5" с похвалой качеству его игры (особенно тому пасу Агудело) и заявлениями, что должен был выйти раньше.

Лучший игрок и прорыв тура - Лаутаро Мартинес ("Интер"). Первые голы с игры в 2022-ом году, и сразу же хет-трик

Разочарование тура - "Венеция". Не борется

Лучший вратарь тура - Войцех Щесны ("Ювентус"). Выручил во втором тайме

Лучший тренер тура - Жозе Моуриньо ("Рома"). Пиоли также молодец, но португалец настроил команду даже не пребывая на скамье запасных