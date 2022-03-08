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Тренер сборной Италии рассказал, что думает о вторжении рф в Украину
Он надеется, что обычные россияне протий действий своего правительства
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о полномасштабном вторжении российских оккупантов на территорию Украины. Он считает, что большинство жителей рф не поддерживают войну.
"Ситуация драматичная. Спорт обычно объединяет, а не разъединяет. Понятно, что спорт может помочь, но все мы переживаем непростые времена, а, в первую очередь, конечно, это касается украинского народа. Мы пытаемся что-то сделать для украинцев, зная, как они сейчас страдают.
Я думаю, что в России также большинство людей против войны и происходящего. Когда ты думаешь об этом, ты думаешь, что это неправда, это тяжело для всех", — приводит слова Манчини Football-italia.
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