ЛЧ. Ливерпуль - Интер 0:1. Почти

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Интер" 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес 61

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Джонс (Кейта 65), Алькантара (Хендерсон 65), Салах, Мане, Жота (Диас 83)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай (Д'Амброзио 46), Бастони, Думфриз (Дармиан 75), Брозович (Гальярдини 75), Видаль, Чалханоглу (Весино 73), Перишич, Санчес, Лаутаро Мартинес (Корреа 76)

Предупреждения: Жота 40, Робертсон 47, Мане 71 - Санчес 45+5, Видаль 46, Бастони 85, Гальярдини 90+5

Удаление: Санчес 63 (вторая желтая)

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Результат первого матча - 2:0 в пользу "Ливерпуля"

В каждом интервью Юрген Клопп предупреждал об этом. Хвалил "Интер", отмечал как хорошо сыграл в первом матче, сколько неприятностей доставил "Ливерпулю". Был уверен, что чемпион Италии не приехал в Англию в качестве туриста. Да, эти слова многие воспринимали как обязанность. В самой Италии, да и в самом миланском клубе, не очень верили в камбек с домашнего 2:0. Искали хорошую игру, реабилитацию за тот результат, не хотели провалиться. И чуть не перевыполнили план.

В первом тайме обе команды как раз играли сверхосторожно. Он завершился со всего шестью ударами по воротам. Гости начали лучше, активно прессинговали. Затем хозяева минут 20 доминировали со своим прессингом. Вместе с этим, обе не рисковали, не играли с надрывом. Потому и опасные моменты возникали лишь со "стандартов". Матип головой даже не прыгая замкнул в перекладину, Шкриньяр выбил в последний момент перед ван Дейком, Алиссон отбил коварный штрафной Чалханоглу с фланга.

Во втором тайме "Интер" уже пошел ва-банк, заиграл гораздо быстрее, бросал больше сил в атаку. "Ливерпуль" поддержал скорость и, казалось, в такой игре, в обмене ударами, должен переиграть соперника. Салах чуть не переиграл. Ханданович спас от удара Жоты, египтянин добивал в ворота без Самира. Стойка отбила. Лаутаро Мартинес ответил, вначале развернувшись и немного не попав. А затем получив от Санчеса после перехвата и нанеся блестящий удар из-за пределов штрафной.

Начиналась жара. Правда, арбитр матча Матеу Лаос сразу же остудил ее. Алексис Санчес за опасный подкат мог получить прямую красную еще в первом тайме. Тогда его пожалели. На этот раз подкат был не таким опасным, он полностью попал в мяч, выбил его и лишь затем въехал в ногу Фабиньо. Вдесятером атаковать итальянцы уже не могли. С этого момента и до конца матча они владели мячом лишь 23 процента времени, по воротам не пробивали, практически не атаковали, боролись лишь в обороне.

"Ливерпуль"? Он также за это время сделал немного. Салах вновь попал в стойку, получив заброс Мане. А удар Диаса с пяти метров отчаянно заблокировал Видаль. Впрочем, владения мячом и полной безопасности обороны ему хватило.

Итак, англичане в четвертьфинале. Учитывая игру в обоих матчах, далеко не факт, что справедливо. Они в последнее время немного сдали, последние победы получились натужными. Логично, что их серия из 12-ти побед во всех турнирах и из 28-ми матчей дома без поражений (год и один день) прервалась. Прервалась и серия из матчей без поражений дома в Лиге Чемпионов, которая началась после 0:2 от "Аталанты" в ноябре 2020-го. Мерсисайдцы должны задуматься. Проблемы у них есть.

А "Интер"? Он мог достичь такого результата. Но все же для команды, не забивавшей в турнире 263 минуты подряд, забить сразу два на "Энфилде" было проблематично. Тем более, вдесятером. Сейчас ему не хватает прежде всего атаки. Тот же Лаутаро свои первые голы с игры в 2022-ом году в каком-либо турнире забил лишь в пятницу. Эдин Джеко сегодня не играл вовсе. А Санчес, заменивший его, подвел. В целом после десяти лет без плей-офф ЛЧ "нерадзурри" еще есть куда расти.