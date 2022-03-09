Игроки молодежной команды Шахтера будут тренироваться на базе Аталанты

Молодые игроки "Шахтера" будут тренироваться на базе "Аталанты", сообщает Calcio Atalanta. Об этом с клубами договорился агент Руслана Малиновского.

Сообщается, что футболисты прозанимаются с "Аталантой" до конца сезона.

Напомним, что недавно ФИФА разрешила украинским футболистам выступать за европейские клубы, не разрывая контракты со своими клубами в АПЛ.