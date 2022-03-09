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Игроки молодежной команды Шахтера будут тренироваться на базе Аталанты

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Футболисты покинули Украину в связи с развязанной РФ войной

Игроки молодежной команды Шахтера будут тренироваться на базе Аталанты

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

Молодые игроки "Шахтера" будут тренироваться на базе "Аталанты", сообщает Calcio Atalanta. Об этом с клубами договорился агент Руслана Малиновского.

Сообщается, что футболисты прозанимаются с "Аталантой" до конца сезона.

Напомним, что недавно ФИФА разрешила украинским футболистам выступать за европейские клубы, не разрывая контракты со своими клубами в АПЛ.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк)
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Источник:
calcioatalanta.it

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.03.2022 в 21:43
Нужно ехать все нашим звезда по европе до конца сезона!
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