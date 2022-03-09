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Игроки молодежной команды Шахтера будут тренироваться на базе Аталанты
Футболисты покинули Украину в связи с развязанной РФ войной
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Молодые игроки "Шахтера" будут тренироваться на базе "Аталанты", сообщает Calcio Atalanta. Об этом с клубами договорился агент Руслана Малиновского.
Сообщается, что футболисты прозанимаются с "Аталантой" до конца сезона.
Напомним, что недавно ФИФА разрешила украинским футболистам выступать за европейские клубы, не разрывая контракты со своими клубами в АПЛ.
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Источник:calcioatalanta.it
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.03.2022 в 21:43
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