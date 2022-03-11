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Малиновский после матча против Байера: Посвящаю всем жертвам войны в Украине

Италия
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Руслан забил и дважды ассистировал

Малиновский после матча против Байера: Посвящаю всем жертвам войны в Украине

UA-Футбол
Новина українською

В четверг состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Аталантой" и "Байером", завершившийся со счетом 3:2 в пользу итальянцев. Одним из двух его лучших игроков вместе с Луисом Муриэлем стал Руслан Малиновский. Игрок сборной Украины забил первый гол своей команды в матче, а также дважды ассистировал игроку сборной Колумбии. Причем свой гол Руслан отметил особым жестом. Он снял черную повязку, которую носил на рукаве на протяжении всего матча, поцеловал ее и поднял обе руки к небу.

Разумеется, такой жест говорит сам за себя и посвящен жертвам российского вторжения в Украину, особенно - варварских бомбардировок последних дней. И после матча в своем Твиттере Малиновский подтвердил это, поместив фотографию эпизода с надписью по-украински "посвящается всем жертвам войны в Украине".

Следует отметить, что гол и жест украинца бергамские болельщики встретили овацией, а сам стадион "Гевисс" во время матча украшали флаги Украины.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский война с Россией
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