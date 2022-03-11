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"Люди важнее, чем флаги их стран ". Гасперини - о дружбе Малиновского и Миранчука

Италия
Обновлено
(3 голосов)

Говорит, что у них необыкновенная дружба

"Люди важнее, чем флаги их стран ". Гасперини - о дружбе Малиновского и Миранчука

Фото: atalanta.it

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о взаимоотношениях украинца Руслана Малиновского и россиянина Алексея Миранчука.

По его словам, Миранчук чувствует себя растерянным из-за войны, которую развязала его страна против Украины.

"Малиновский и его семья переживают. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая за новостями. Это потрясло нас, возможно, даже больше, чем COVID, и это сильно ударило по Бергамо.

У Малиновского в Украине есть родственники и друзья, но мы поддерживаем и Миранчука. Они очень хорошо дружат, и это прекрасно. Миранчук обескуражен этой ситуацией, и он тоже заслуживает уважения. Люди значат больше, чем флаги стран, которые они представляют", - цитирует Гасперини Goal.com.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Алексей Миранчук
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (7)
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nin-mir (Запорожье)
11.03.2022 в 13:44
А якщо ні, Маліновській пошли его на х*й. Тоді ці тіфозі не будуть вивішувати ці ганчірки.
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+1
0
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nin-mir (Запорожье)
11.03.2022 в 13:42
Міранчук є етнічним українцем. Проживає на теріторії ЄС. Так що, дійсно, не зважаючи на дружбу, він може офіційно висловити свою думку.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2022 в 13:00
Если у растерянного есть яйца, сам за себя скажет. Хотя вряд-ли...
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+2
0
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Litb@rski (Кёльн)
11.03.2022 в 12:54
А сам то миранчук хотя бы осуждает войну.....или он просто дружит....
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+4
0
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nin-mir (Запорожье)
11.03.2022 в 13:46
Та мне кажется, пока что он писяет. Ну т.е. боится.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
11.03.2022 в 12:45
Тобто і жертва і кат... Потребують одинакового співчуття... Типу Вово не бий так сильно бо можеш м'язи потягнути... Мабуть цю толерантність тільки потрапляння іскандера виправить
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+2
0
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Харьковчанин (Харків)
11.03.2022 в 12:28
свино-собаки - они везде свино-собаки, хотя конечно есть редкие исключения
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+3
0

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