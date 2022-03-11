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"Люди важнее, чем флаги их стран ". Гасперини - о дружбе Малиновского и Миранчука
Говорит, что у них необыкновенная дружба
Фото: atalanta.it
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о взаимоотношениях украинца Руслана Малиновского и россиянина Алексея Миранчука.
По его словам, Миранчук чувствует себя растерянным из-за войны, которую развязала его страна против Украины.
"Малиновский и его семья переживают. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая за новостями. Это потрясло нас, возможно, даже больше, чем COVID, и это сильно ударило по Бергамо.
У Малиновского в Украине есть родственники и друзья, но мы поддерживаем и Миранчука. Они очень хорошо дружат, и это прекрасно. Миранчук обескуражен этой ситуацией, и он тоже заслуживает уважения. Люди значат больше, чем флаги стран, которые они представляют", - цитирует Гасперини Goal.com.
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