"Люди важнее, чем флаги их стран ". Гасперини - о дружбе Малиновского и Миранчука

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал о взаимоотношениях украинца Руслана Малиновского и россиянина Алексея Миранчука.

По его словам, Миранчук чувствует себя растерянным из-за войны, которую развязала его страна против Украины.

"Малиновский и его семья переживают. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая за новостями. Это потрясло нас, возможно, даже больше, чем COVID, и это сильно ударило по Бергамо.

У Малиновского в Украине есть родственники и друзья, но мы поддерживаем и Миранчука. Они очень хорошо дружат, и это прекрасно. Миранчук обескуражен этой ситуацией, и он тоже заслуживает уважения. Люди значат больше, чем флаги стран, которые они представляют", - цитирует Гасперини Goal.com.