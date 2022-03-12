Туттоспорт: Малиновский попал в шорт-лист Милана

Руслан Малиновский уже привычно набирает отличный ход в решающей стадии сезона. За последний месяц на его счету четыре гола и два ассиста во всех турнирах. Украинец был признал лучшим игроком Серии А в феврале. Разумеется, все это не осталось незамеченным. В пятницу Туттоспорт сообщил, что один из лидеров "Аталанты" попал в шорт-лист лидера Серии А "Милана" на следующий сезон. Также в листе вингер "Сассуоло" Доменико Берарди, вингер "Брюгге" Ноа Ланг и центральный атакующий полузащитник "Эмполи" Недим Байрами.

Следует отметить, что и позиция центрального атакующего полузащитника "Милана", и правого вингера остро нуждается в усилении. И в клубе еще не решили, на усиление какой именно потратят крупную сумму. Играющие на этих позициях футболисты с начала октября вместе забили лишь семь мячей во всех турнирах. В частности, Браим Диас с того времени забил лишь однажды. В последних матчах он и вовсе потерял место в стартовом составе в пользу опорника. У Малиновского за тот же период девять голов.

Также следут отметить, что главные конкуренты Руслана еще не играли в Топ-клубах Топ-лиг, и в "Милане" не уверены в их способности заиграть сразу же. При этом Берарди или Ланг могут обойтись в 30-35 миллионов евро. Еще двумя его преимуществами являются окончание контракта с "Аталантой" летом 2023-го года и низкая зарплата (чуть более миллиона евро). В качестве же главного недостатка отмечается возраст. Руководство "Милана" взяло ясный курс на построение молодой команды. Желание платить серьёзные суммы за 28-летнего игрока невелико.

В целом в нынешнем сезоне во всех турнирах на счету Малиновского десять голов и четыре ассиста. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.