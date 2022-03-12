Милан при поддержке Андрея Шевченко выпустил специальную футболку финала Лиги Чемпионов-2003 в поддержку Украины

В пятницу "Милан" объявил о начале продаж нового вида ретро-футболок. Как сообщает официальный сайт клуба, речь идёт о типе футболок, в которых команда играла в победном финале Лиги Чемпионов 2003-го года. Конкретно - о футболке Андрея Шевченко. Ее отличия от оригинальной состоят в надписи по-английски "AC Milan for PEACE" там, где обычно располагается имя главного спонсора, флаге Украины в верхнем правом углу и синей и жёлтой полосах на плечах. Вся прибыль от продаж пойдёт на помощь украинским беженцам и пострадавшим от войны.

"При поддержке Андрея Шевченко клуб выпустил новую ретро-футболку - "Манчестер-2003 для Украины" - с фамилией Шевченко на спине и седьмым номером, по образцу той, которую обладатель Золотого Мяча-2004 надевал в финале Лиги Чемпионов 2002/03", - говорится в официальном заявлении клуба. "Нынешняя футболка будет в цветах флага Украины на плечах и груди, также с фразой "AC Milan for Peace".

"Футболка доступна для заказа в официальном онлайн-магазине за сумму в 50 евро с возможностью добавить пожертвование в 15, 30 или 50. Посредством "Фонда Милан" вся прибыль будет передана Итальянскому Красному Кресту для его проекта в Украине".

Следует отметить, что этот проект далеко не первый, запущенный "Миланом" в поддержку Украины. Прямой сбор средств для Красного Креста и украинских беженцев, как денежных, так и вещей и продуктов, уже начался. Также клуб объявил об аукционе, на который выставит футболки с флагом Украины, надписью PEACE и автографами игроков. Такие футболки игроки надевали на предматчевой разминке перед матчем Кубка Италии против "Интера" первого марта. Кроме того, Академия клуба объявила, что проведёт бесплатные недельные тренировки с детьми-беженцами из Украины.