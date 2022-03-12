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Серия А. Ювентус продолжает побеждать, Супряга вновь не играл

Италия
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План Аллегри даже перевыполнен

Серия А. Ювентус продолжает побеждать, Супряга вновь не играл

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 29-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Ювентус" 1:3

Голы: Сабири 84 - Йошида 23 (автогол), Мората 34 (пен.), 88

Нереализованный пенальти: Кандрева 74 (вратарь)

"Сампдория": Фальконе, Берешински, Йошида, О. Колли, Ауджелло (Тримболи 83), Кандрева, Ринкон (Конти 83), Торсби, Сенси (Джовинко 66), Капуто, Квальярелла (Сабири 62)

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Ругани, Лука Пеллегрини (Де Шильо 85), Куадрадо, Локателли, Артур, Рабио (Сандро 75), Кен (Влахович 65), Мората

Предупреждения: Рабио 65, Лука Пеллегрини 82

"Ювентус" был и остался лидером турнирной таблицы Серии А в 2022-ом году, ее лидером в сезоне, если не считать четыре первых антирекордных тура. Поезд Массимилиано Аллегри набрал ход. Иногда, как против "Эмполи" и сегодня против "Сампдории", он даже перевыполняет план, забивая три мяча. Макс предостерегал от опасного дома соперника, особенно в начале матча, требовал оставаться в игре до финального свистка со спокойствием и солидностью. Вообще-то, даже этого не всегда хватало. Но результат вновь есть.

Один удар по воротам, два гола. Такова была ситуация на 34-ой минуте. "Сампдория" вроде бы доминировала. Но "Юве", типично для команды Аллегри, совершенно спокойно защищался, Щесны дважды прикрыл против хороших ударов Кандревы и Сенси. Куадрадо развернул контратаку, прострелил, и Йошида невовремя вмешался, хотя его вратарь уже был готов забрать мяч. Кен прорвался, подставился под Колли, и без усилий счет стал 2:0. Выходит, четыре последних гола туринцев на тот момент были забиты с подарков соперников.

В районе 60-ой минуты "Сампдория" начала просыпаться, давить, забрасывать мячи в штрафную. Это принесло дивиденды на 74-ой минуте, когда Рабио отбил удар рукой. Однако Кандрева, хотя и пробил хорошо, переиграть Щесны не сумел. Отличный сейв. Против штрафного Сабири с рикошетом от Мораты поляк уже не мог ничего сделать. Но "Ювентус" и это выдержал, и даже забил третий. Локателли навесил, Мората пробил головой в упор.

Владислав Супряга вновь остался на скамье запасных "Сампдории". Как и в предыдущих матчах, Марко Джампаоло в середине второго тайма решил заменить форварда на полузащитника - Квальяреллу на Сабири. Затем все же выпустил форварда вместо полузащитника. Новичка, подписанного свободным агентом в феврале Джовинко. А пятую замену тренер решил не проводить.

"Ювентус" с десятью победами и пятью ничьими в последних 15-ти турах лиги. При том, что в последних турах играет без 8-9 игроков, а сегодня еще и Душан Влахович получил 65 минут отдыха. Туринцы лишь в одном очке позади "Наполи" на данный момент. В четырех позади лидера "Милана", хотя и с большим числом матчей. А "Сампдория" с пятым поражением с Джампаоло при лишь двух победах. От зоны вылета по-прежнему отделяют четыре очка, а у "Венеции" с 18-го места два матча в запасе.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Сампдория (Генуя)
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