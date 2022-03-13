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Серия А. Фиорентина возвращается к победам
Вновь близка к "Лацио" и "Роме"
Серия А. 29-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Болонья" 1:0
Гол: Торрейра 70
"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола (Венути 77), Миленкович, Игор, Бираги (Терзич 77), Торрейра, Бонавентура (Данкан 65), Кастровилли, Соттил (Иконе 59), Пьонтек (Кабрал 59), Гонсалес
"Болонья": Скорупски, Сумаро, Медель (Сансоне 79), Бонифаци, Де Сильвестри (Дайкс 79), Схутен, Сванберг (Айбишер 79), Сориано (Барроу 58), Хики, Орсолини (Бинкс 58), Арнаутович
Предупреждения: Торрейра 76 - Бонифаци 23, Сумаро 73, Хики 86, Сансоне 90+2
Удаление: Бонифаци 41 (Б, вторая желтая)
После победы над "Аталантой" "Фиорентина" включилась в борьбу за Топ-4. Даже обычно осторожный Винченцо Итальяно не отрицал этого. Впрочем, после этого она проиграла "Сассуоло", не победила дома "Верону" и вновь откатилась на восьмое место. В сущности, две победы в последних шести матчах лиги и три в десяти - вовсе не темп четвертого места. В Апеннинском дерби против "Болоньи", которая с шестью очками в последних восьми матчах и практически доигрывает сезон, остаться без победы уже было нельзя. Не осталась.
Явное доминирование хозяев с 7:3 по ударам по воротам и 57-ю процентами владения мячом ощущалось и в первом тайме. Тем более - во втором, когда играли в численном большинстве (Бонифаци получил две желтые за необязательные фолы). Гости даже не попадали в створ ни разу. Хотя в первом тайме попали дважды в каркас ворот - Сориано и Орсолини должны были забивать. А их партнер по команде вратарь Скорупски и защитники на линии ворот вытащили по два очень сложных удара. Удар Торрейры издали отбила стойка.
И все же "Фиорентина" дожала соперника. Бираги навесил слева, Кастровилли подправил справа, Кабрал не сумел пробить в упор как следует, но Торрейра практически зашел с мячом в ворота. После чего опасных моментов уже не было. "Болонья" разве что иногда находилась возле штрафной соперника.
Подопечные Итальяно сравниваются по очкам с "Лацио" и отстают лишь на одно от "Ромы" при полном равенстве матчей с ними на данный момент.
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