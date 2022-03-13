Серия А. Эллас Верона - Наполи 1:2. Команда Спаллетти выдержала непростой экзамен

Серия А. 29-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи" 1:2

Голы: Фараони 77 - Осимхен 14, 71

"Эллас Верона": Монтипо, Шутало, Гюнтер, Чеккерини, Фараони, Илич (Хонгла 90), Тамез (Казале 90), Депаоли (Бесса 38), Барак (Канчелльери 90), Капрари, Симеоне

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Лоботка, Политано (Элмас 63), Руис (Зелински 90), Лосано (Инсинье 63), Осимхен (Петанья 90, Гулям 90+4)

Предупреждения: Гюнтер 69, Чеккерини 70, Илич 86, Фараони 90+6

Удаление: Чеккерини 83 (вторая желтая)

Главный арбитр: Даниэле Довери

Поражение дома от "Милана", три матча лиги из последних четырех без побед, принесли немалое беспокойство в стан "Наполи". Вокруг начали вспоминать о тенденции команды разваливаться в решающий момент. Лучано Спаллетти убрал из стартового состава лидеров команды Зелински и Инсинье. Да, и из-за их повреждений. Но и из-за слабой игры. Говорил о потребности играть в Вероне с "ядом", "грязно", "уродливо", быть готовым к физической борьбе. Говорил о том, что неудача здесь станет фатальной в борьбе за Скудетто.



"Верона" считалась весьма опасным соперником. Она в целом забила больше мячей, чем "Наполи". В первом круге в Неаполе уверенно сыграла вничью, дома же переиграла "Ювентус", "Рому" и "Лацио", забив им девять мячей. Ее трио Капрари-Симеоне-Барак - одно из двух в лигах Топ-5 вместе с ливерпульским с двузначным числом голов за сезон у каждого. Она выиграла дома три матча подряд, борется за Еврокубки. Начала отчетный мощно, фирменным высоким прессингом. В концовке устроила такой же. Но в целом разочаровала.



Большую часть матча "Наполи", даже владея мячом меньше (46 процентов), успешно "сушил" игру, доводил до крайне скучной. Оставил оппонента без ударов в створ ворот до 77-ой минуты. Игра слишком часто останавливалась на фолы, стыки, травмы. Особенно во втором тайме, когда, кроме голов, разве что в самой концовке Руи попадал в перекладину, а Элмас - во вратаря. Да и в первом, кроме навеса Политано и легкого удара головой Осимхена, были лишь две попытки Руиса. Монтипо потащил одну, вторая закрутилась неточно.



Что касается голов во втором тайме, то свой "Наполи" забил также на ровном месте. Вбросили аут, Ди Лоренцо вдруг прорвался справа и прострелил на Осимхена. "Верона" свой разыграла интереснее, подключив левого латераля Тамеза. Тот навесил на голову правому Фараони, как по учебнику Джан Пьеро Гасперини и его ученика, строителя веронской команды Ивана Юрича. А атакующий порыв после этого гола сбила вторая желтая карточка Чеккерини за игру рукой. Скорее случайную, но Даниэле Довери был непреклонен.



Три очка на таком выезде в такой ситуации после поражения в Топ-матче - немалый успех. Даже получилось несколько легче, чем ожидалось. Более часа игрового времени гости чувствовали себя вполне комфортно. Они вновь в трех очках позади "Милана" и не отказываются от борьбы за первое место.