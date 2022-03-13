Серия А. Торино - Интер 1:1. Oжидаемо

Серия А. 29-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер" 1:1

Голы: Бремер 12 - Санчес 90+3

"Торино": Бериша, Джиджи (Иццо 51), Бремер, Буонджорно (Родригес 76), Синго (Ансальди 77), Лукич (С. Риччи 82), Мандрагора, Войвода, Побега, Брекало, Белотти (Санабрия 82)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, А. Бастони (Димарко 46), Дармиан, Весино (Видаль 68), Барелла, Чалханоглу (Корреа 76), Перишич (Гозенс 46), Джеко, Лаутаро Мартинес (Санчес 68)

Предупреждения: Иццо 78 - А. Бастони 31, Раноккия 67, Димарко 81, Гозенс 84, Барелла 88

Главный арбитр: Марко Гвида

Ожидаемые игра и результат. Симоне Индзаги заявил, что 5:0 над "Салернитаной" и победа в Ливерпуле стали очень важными и должны перезагрузить команду. Но в это не очень верилось. Уж слишком невзрачно, крайне устало и неуверенно она выглядит. До этих побед одержала лишь одну в шести матчах лиги, ни одной в трех гостевых, лишь одну в семи во всех турнирах. Не забивала в четырех подряд. Ее форварды в кризисе. Еще и уставшими после Ливерпуля пришлось ехать к сверхагрессивному, сверхизнуряющему и изматывающему "Торино".

Игра получилась любопытной. По статистике "Интер" выглядел лучше, опасных моментов создал не меньше, второй вратарь соперника Бериша, подменявший травмированного Ваню Милинковича-Савича, работал тяжелее. Вместе с тем, в плане структуры игры, комбинаций, организации прессинга преимущество "Торино" явно ощущалось. Ощущалось, что тактически Иван Юрич переигрывает Индзаги. На 46-ой минуте и счет по ударам по воротам стал красноречивым - 9:3. Мощное начало принесло гол. Угловой, Побега неуклюже сбрасывает, Бремер подправляет.

После этого в игре стыки, травмы, споры с арбитрами сменялись вспышками моментов. Белотти прорвался и плотно пробил. Ханданович вытащил. На это Лаутаро Мартинес ответил еще лучшим ударом, Бериша спас в полете. Спас Этрит и от коварного штрафного Чалханоглу с фланга. А "Интер" спасли арбитр Марко Гвида и ВАР. Раноккия явно въехал в ногу Белотти в штрафной гостей, и неясно, почему после долгого обсуждения главный арбитр в итоге не подошел к монитору.

Во втором тайме уже Димарко проверял Беришу, Джеко освободился от защитника и не попал. Брекало прорвался и попал в защитника перед воротами. Ханданович отлично вытащил удар головой Иццо. Бериша вновь вмешался, вытащив удар Видаля. В добавленное время, когда чемпион наконец-то прижал соперника к воротам, Джеко умудрился не попасть головой с трех метров. Но почти сразу же Эдин реабилитировался, отдав справа в центр штрафной Санчесу. Алексис пробил четко и хотя бы продлил серию гостевых матчей команды без поражений до девяти.

"Интер" теряет второе место по набранным очкам и первое по потерянным. Он должен быть рад результату и характеру, но никак не игре. Хотя и создал немало. А "Торино" в который раз играл очень хорошо против гранда, но не дотянул. В целом уже с седьмым матчем против всех соперников без побед. Пропущенные важные голы в самой концовке удачных по игре матчей - просто его визитная карточка на протяжении всей истории. Последних лет - уж точно. Хотя и сами по себе 1:1 против "Ювентуса" и "Интера" во втором круге - очень неплохо.