Экзамены после успехов и провалов. Итоги 29-го тура Серии А

Салернитана - Сассуоло 2:2

Специя - Кальяри 2:0

Сампдория - Ювентус 1:3

Милан - Эмполи 1:0

Фиорентина - Болонья 1:0

Эллас Верона - Наполи 1:2

Аталанта - Дженоа 0:0

Удинезе - Рома 1:1

Торино - Интер 1:1

Лацио - Венеция 1:0

В 29-ом туре Серии А было забито лишь 20 голов, не было Топ-матчей, и лишь в одном встречались соседи по турнирной таблице. Тем не менее, многих ожидали весьма важные и любопытные экзамены. "Милан" и "Рому" - после победы в Топ-матче, "Наполи" и "Аталанту" - после поражения в нем. "Ювентус" - после удачной серии, "Интер", "Фиорентину", "Специю", "Венецию" - после неудачной. "Дженоа" и "Салернитану" - после недостаточной. И мы увидели немало различных вариантов реакции.

"Милан" и "Наполи"

После громкой победы в Топ-матче всегда непросто перенастроиться на крепкого середняка. Такие всегда опасны. Тем более, что три из четырех предыдущих против команд не из Топ-7 "Милан" не выигрывал. Тем более, что играл дома, где не выиграл шесть матчей из девяти. Против "Эмполи", забившего в пяти предыдущих матчах против грандов 11 мячей. А до этого переигрывавшего в гостях "Ювентус" и "Наполи". И все же фавориту удалось повторить сценарий после победного дерби - скромная, но очень важная 1:0.

Gazzetta Dello Sport назвал матч "сонным, но не без подводных камней". Первый тайм "Милан" выиграл по ударам по воротам со счетом 12:1, забив и чувствуя себя очень спокойно. Наставник соперника Аурелио Андреаццоли признал, что его команда тайм провалила. Но и тогда лидер не играл быстро и создал немного. А вот во втором его вратарю Маньяну пришлось спасать. Андреаццоли уже заявлял, что "обычному" вратарю его команда забила бы. Стефано Пиоли также оценивал матч двояко. Но главное здесь - три очка.

Легче ли играть после болезненного поражения в Топ-матче, чем после громкой победы? Особенно когда твой тренер заявляет, что еще одно будет фатальным в борьбе за Скудетто? Так сказал Лучано Спаллетти и сумел настроить свою команду. "Верона" известна своим высоким прессингом и физической мощью, которыми уже побеждала "Ювентус", "Рому" и "Лацио" и играла вничью с самим "Наполи". Но на этот раз ее пришлось сдерживать лишь в начале и в конце, гораздо большую же часть матча было гораздо комфортнее.

Перед матчем Спаллетти заявил, что понадобится играть "с ядом", "уродливо", с характером. После матча констатировал, что это получилось. Признал, что после "Милана" было очень тяжело продолжать работу. Тем важнее такая победа над командой, которая и на данный момент забила в лиге больше, чем сам "Наполи".

Интересно, что авторы голов были олицетворением своих команд. Пьер Калулу получал блестящую прессу в последние недели, но не зазвездился, выдержал в обороне третий матч подряд на ноль, да еще и забил. А Виктор Осимхен своим дублем ответил на немалые порции критики, особенно - в адрес его игры в сложных матчах.

"Интер" и "Ювентус"

"Интер" также играл против крепкого середняка. Как и "Милан", после большой победы. Даже после двух. 5:0 над "Салернитаной" большая по счету, 1:0 над "Ливерпулем" - по престижу и сложности. Симоне Индзаги заявил, что эти два успеха перезагрузили команду. Но на самом деле она все ещё в кризисе. Матч против "Торино" стал шестым в лиге из семи последних без побед и этим никого не удивил. "Нерадзурри" вновь выглядели заторможенными, неспособными доминировать, вновь создали достаточно, но не реализовали.

Без дисквалифицированного Марсело Брозовича играли как без поводыря. Без травмированного Стефана Де Фрая оборона не выглядела монолитной. Главные форварды Джеко и Лаутаро Мартинес в который раз выглядели не в форме. Что даже лишний раз оттенил спасший ничью в добавленное время их дублер Алексис Санчес. Индзаги также говорил о ментальной и физической усталости команды в этот период, признавал, что не делает достаточно. Да ещё и арбитры помогли ей не пропустить второй мяч, не увидев явный пенальти.

"Интер" теряет даже первое место по потерянным очкам.

А "Ювентус" просто неуклонно продвигается вперед. Без стабильной игры. Без 8-9 травмированных игроков, Даже без сильной обороны, ведь пропускал в четырех из пяти предыдущих матчей в лиге. Но и без сомнений в собственных силах. В Генуе, где даже 65 минут не играл Душан Влахович (получил наконец-то отдых), ему хватило одного удара по воротам с пенальти для 2:0, Войцех Щесны несколько раз потащил, в том числе и пенальти. В лучшие минуты соперника как раз туринцы забили. Да даже перевыполнили план по забитым.

"Юве" первый в лиге по очкам, набранным в 2022-ом году. И по очкам, набранным в последних 25-ти турах. Не проигрывал в последних 15-ти. Массимилиано Аллегри продолжает утверждать, что он вовсе не борется за Скудетто, но все остальные считают, что уже да. А прежде всего укрепляется на четвертом месте.

"Аталанта", "Рома", "Лацио"

"Аталанта" и "Рома" отстают от "Юве" уже на восемь очков. У первой матч в запасе, но когда она начнет выигрывать в Серии А? Лишь одна победа в восьми последних, пять из них без забитых, еще два - лишь с одним забитым. Лишь четыре победы дома в 15-ти матчах. Складывается впечатление, что бросила все силы на Лигу Европы. "Дженоа" с 19-го места она уступила по ударам по воротам, первый в створ нанесла на 78-ой минуте. Уступила по желанию и порядку. А два убойных момента, которые свалились ей с неба, запорола.

"Рома" также уступила "Удинезе" по ударам по воротам, да еще и по убойным моментам. Она должна была пропускать второй и третий мячи перед тем, как отыгралась с пенальти в добавленное время. Она несомненно борется. Уже в третий раз за последний месяц вытащила ничью в самой концовке, перед матчем в Удине выиграла три со счетом 1:0. Забила шестой гол в сезоне в добавленное время, больше всех в лиге. Но ее игра удручает не меньше, чем игра "Аталанты".

Жозе Моуриньо вспомнил об усталости после Лиги Конференций, заявил, что ничья в таком матче - вовсе не провал, тем более, что продлила серию матчей без поражений в лиге до восьми. Хотя и признал, что видел часть игроков, не выкладывавшихся как следует и что всей команде не хватало агрессии и интенсивности. Его амбиции ныне невысоки. А Джан Пьеро Гасперини просто признал справедливость результата, говоря, что "Дженоа" сильно осложнила жизнь его команде.

Матч "Лацио" несколько походил на матч "Милана". Уверенное преимущество фаворита в первом тайме, проблемы во втором. Разница была в том, что гол состоялся после перерыва. И в еще большей засухе в плане опасных моментов. От обеих команд. Здесь до перерыва счёт по ударам в створ ворот и вовсе был 0:0, пенальти Иммобиле остался единственным таким в исполнении "лациале" за весь матч. Не похоже, что команда в лучшей форме в сезоне, как заявил Маурицио Сарри перед матчем. Но главное для неё - три очка.

Вторая победа подряд после двух матчей без них вывела "лациале" на пятое место. Сарри постоянно говорит, что без матчей посреди недели его команда уже была бы в Топ-4. Результаты в 2022-ом году после отдыха в мидвик - 3:0, 3:0, 3:0, 1:0 - подтверждают это.

Другие

"Фиорентина" воспользовалась осечками конкурентов и вернулась в борьбу за Еврокубки. Она сама далеко не в лучшей форме, победа над "Болоньей" стала ее третьей в семи последних матчах. Несмотря на доминирование, создала немного, а в каркас ее ворот попадали дважды. Тем не менее, затолкала мяч в ворота и победила. Как и призывал ее тренер Винченцо Итальяно перед матчем, дала сигнал о серьезности намерений.

"Верона", проигравшая лишь один матч из предыдущих семи, не дала такого сигнала. От нее ожидали большей агрессивности, большей опасности от трио Симеоне-Капрари-Барак. "Торино" уже в который раз упустил абсолютно выигрышный матч. То же об "Удинезе". Его спортивный директор Пьерпаоло Марино назвал свою команду "моральным победителем", но за такое очки не дают. "Эмполи" трудно критиковать, но он ведь имел шансы не проиграть. "Болонья" же просто доигрывает сезон.

Что касается аутсайдеров, то "Специя" после четырех поражений собралась и выиграла крайне важный матч. Отыграв очень собранно в обороне и найдя свои голы. "Кальяри" же провалил второй матч подряд, и слова его тренера Вальтера Маццарри о появившейся недооценке, завышенном самомнении игроков вновь подтвердились. Марко Джампаоло понравилась игра его "Сампдории" против "Ювентуса", но пропускать два мяча с одного удара по воротам, не реализовывать пенальти - не путь к успеху.

Не путь к успеху и ничьи. У "Салернитаны" пять таких в шести последних матчах, у "Дженоа" - семь подряд, причем пять из них - со счетом 0:0. До рекорда лиги всех времен - восьми ничьих подряд - недалеко. Обе команды борются и даже весьма неплохо играют. Но для выхода с последних мест нужны победы. A "Венеция" в этом туре, в отличие от семи пропущенных в двух предыдущих, боролась, но осталась с семью очками в последних 15-ти матчах.

Украинский след

После очередной феерии в Лиге Европы Руслан Малиновский, официально лучший игрок Серии А в феврале, отыграл очередной малоудачный матч в лиге. Начал как раз мощно, активно. Пробил из пределов штрафной и попал в защитника, чуть не закрутил штрафной с фланга в ворота. Но довольно быстро был проглочен вместе со всей своей командой. Уже к концу первого тайма он выглядел крайне уставшим, и его замена на 56-ой минуте не удивила. Был среди лидеров на поле по потерям мяча.

Оценки от прессы - больше плохих "пятерок" (Gazzetta Dello Sport, Tuttosport), чем 5.5.

Для Виктора Коваленко уик-энд как раз получился весьма удачным. Он вышел на замену на 68-ой минуте на странной для себя позиции левого вингера, но работал активно, заработал штрафной там вблизи ворот "Кальяри", отбирал мячи. Прорвался там, и в борьбе от соперника мяч попал ему в ногу, а от нее - в штрафную. Получился идеальный прострел, и Манай замкнул его. Четвертый ассист украинца в сезоне.

Владислав Супряга вновь остался в запасе "Сампдории". Январский новичок Себастьян Джовинко получил игровые минуты, также вновь по ходу матча форвард был заменен на полузащитника. Украинцу места на поле на данный момент нет.

Лучший игрок тура - Виктор Осимхен ("Наполи"). Дублем на критику

Прорыв тура - "Специя". Качественная игра и важнейшая победа после плохой серии

Разочарования тура - "Аталанта" и "Рома". Крайне ослабляют интригу в борьбе за Топ-4

Лучший вратарь тура - Руй Патрисиу ("Рома"). Спас от трех голов

Лучший тренер тура - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Не побоялся убрать в запас Инсинье и Зелински, сковал опасную "Верону"

Фото - Ansa