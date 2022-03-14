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"Пора заканчивать европейскую главу". 34-летний игрок Интера назвал клуб, где бы хотел оказаться

Италия
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"Пора заканчивать европейскую главу". 34-летний игрок Интера назвал клуб, где бы хотел оказаться

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Опытный полузащитник "Интера" Артуро Видаль, вероятно, летом сменит команду. Об этом он сам заявил практически прямым текстом.

"Возможно, пришло время заканчивать мою европейскую главу. Я мечтаю играть за "Фламенго". Мне нравится "Фламенго". Я буду играть за них однажды, сделаю все для этого", - цитирует Видаля TNT Sports.

В текущем сезоне на счету Видаля 32 матча, два гола и четыре голевые передачи.

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В статье: Артуро Видаль Интер (Милан) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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