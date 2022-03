"Пора заканчивать европейскую главу". 34-летний игрок Интера назвал клуб, где бы хотел оказаться

Опытный полузащитник "Интера" Артуро Видаль, вероятно, летом сменит команду. Об этом он сам заявил практически прямым текстом.

"Возможно, пришло время заканчивать мою европейскую главу. Я мечтаю играть за "Фламенго". Мне нравится "Фламенго". Я буду играть за них однажды, сделаю все для этого", - цитирует Видаля TNT Sports.

Arturo Vidal: “Maybe it’s time to finish my European chapter and I dream of playing for Flamengo. I love Flamengo, I’ll play for them one day - I will do my best”, he told TNT Sports. ???????????????? #Flamengo