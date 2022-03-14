Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Пора заканчивать европейскую главу". 34-летний игрок Интера назвал клуб, где бы хотел оказаться
Ждем чилийца в Бразилии
Getty Images / Global Images Ukraine
Опытный полузащитник "Интера" Артуро Видаль, вероятно, летом сменит команду. Об этом он сам заявил практически прямым текстом.
"Возможно, пришло время заканчивать мою европейскую главу. Я мечтаю играть за "Фламенго". Мне нравится "Фламенго". Я буду играть за них однажды, сделаю все для этого", - цитирует Видаля TNT Sports.
Arturo Vidal: “Maybe it’s time to finish my European chapter and I dream of playing for Flamengo. I love Flamengo, I’ll play for them one day - I will do my best”, he told TNT Sports. ???????????????? #Flamengo— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2022
В текущем сезоне на счету Видаля 32 матча, два гола и четыре голевые передачи.
Популярное сейчас
- Орки просили мэра Николаева сдать город. В ответ он предложил армии рф сдать технику с доплатой
- Орки расстреляли дома мирных жителей в Сумской области
- Хорошая работа. ВИДЕО, как украинская артиллерия накрыла спрятавшегося в лесу врага
- "Люди важнее, чем флаги их стран ". Гасперини - о дружбе Малиновского и Миранчука
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО