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Монзуль рассудит матч женской Серии А Интер – Сампдория
Судья прибыла в Италию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский главный арбитр Екатерина Монзуль рассудит воскресный матч женской Серии А между "Интером" и "Сампдории", сообщает сайт Федерации футбола Италии.
"У европейской футбольной семьи большое сердце, а итальянская семья находится во главе помощи населению Украины, – говорит президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.
FIGC сразу же проявила ответственность, предоставив себя Украинской федерации для любых нужд и взяв на себя все расходы на пребывание и страховое покрытие для молодых людей, спасающихся от войны и желающих играть в футбол в Италии.
Благодаря УЕФА, президенту Чеферину и Роберто Розетти, которые проявили необычайную чуткость, а также немедленно активизировавшейся AIA, мы организовались, чтобы послать еще один важный сигнал в пользу мира, пригласив в команду итальянских судей Монзуль, чтобы позволить ей продолжать заниматься своей профессией на высоком уровне", – говорится в официальном заявлении федерации футбола Италии.
Напомним, что недавно УЕФА также приостановила контракты футболистов УПЛ, чтобы они могли продолжать играть, несмотря на войну с Россией.
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