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Монзуль рассудит матч женской Серии А Интер – Сампдория

Италия
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(1 голосов)

Судья прибыла в Италию

Монзуль рассудит матч женской Серии А Интер – Сампдория

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский главный арбитр Екатерина Монзуль рассудит воскресный матч женской Серии А между "Интером" и "Сампдории", сообщает сайт Федерации футбола Италии.

"У европейской футбольной семьи большое сердце, а итальянская семья находится во главе помощи населению Украины, – говорит президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

FIGC сразу же проявила ответственность, предоставив себя Украинской федерации для любых нужд и взяв на себя все расходы на пребывание и страховое покрытие для молодых людей, спасающихся от войны и желающих играть в футбол в Италии.

Благодаря УЕФА, президенту Чеферину и Роберто Розетти, которые проявили необычайную чуткость, а также немедленно активизировавшейся AIA, мы организовались, чтобы послать еще один важный сигнал в пользу мира, пригласив в команду итальянских судей Монзуль, чтобы позволить ей продолжать заниматься своей профессией на высоком уровне", – говорится в официальном заявлении федерации футбола Италии.

Напомним, что недавно УЕФА также приостановила контракты футболистов УПЛ, чтобы они могли продолжать играть, несмотря на войну с Россией.

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В статье: Интер (Милан) Сампдория (Генуя) Екатерина Монзуль война с Россией
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Источник:
figc.it

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.03.2022 в 21:24
Нехай суддівство буде чесним.
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