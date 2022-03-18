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Ювентус может очистить тренерский штаб вокруг Аллегри
Самому менеджеру ничего не угрожает
Фото: twitter.com/juventusfc
"Ювентус" может сменить часть тренерского штаба после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов от "Вильярреала" (4:1) по сумме двух матчей, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.
Сообщается, что руководство может сменить нескольких членов тренерского штаба Массимилиано Аллегри. При этом "бьянконери" не планируют расставаться с самим главным тренером.
Напомним, что в Серии А клуб идет на 4-м месте.
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Источник:football-italia.net
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