Италия
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Серия А. Сассуоло разобрался со Специей, предголевой пас и привезенный пенальти Коваленко
Борьба лигурийцев против вылета продолжается
Серия А. 30-й тур
Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"
"Сассуоло" - "Специя" 4:1
Голы: Берарди 17 (пен.), 48, Айхан 78, Скамакка 81 - Верде 36
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