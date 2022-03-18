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Серия А. Сассуоло разобрался со Специей, предголевой пас и привезенный пенальти Коваленко

Италия
(1 голосов)

Борьба лигурийцев против вылета продолжается

Серия А. Сассуоло разобрался со Специей, предголевой пас и привезенный пенальти Коваленко

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 30-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Специя" 4:1

Голы: Берарди 17 (пен.), 48, Айхан 78, Скамакка 81 - Верде 36

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В статье: Серия А Сассуоло Виктор Коваленко Специя
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