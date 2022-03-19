Серия А. Наполи устраивает камбек и вновь первый

Серия А. 30-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Удинезе" 2:1

Голы: Осимхен 52, 63 - Деулофеу 22

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо (Дзаноли 78), Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Лоботка, Руис (Мертенс 46), Политано (Зелински 70), Осимхен, Инсинье (Элмас 88)

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Мари, Зеегелаар, Н. Молина (Соппи 76), Уолас, Макенго (Самарджич 76), Перейра (Яяло 88), Удоджи, Деулофеу, Бету (Пуссетто 68)



Предупреждения: Ррахмани 65, Осимхен 90 - Зеегелаар 45+1, Удоджи 50

Удаление: Мари 82 (прямая красная)

На субботу назначены игры всех трех главных претендентов на Скудетто. И все трое могли потерять очки. "Наполи" не в лучшей форме, два тура назад проиграл дома важнейший Топ-матч "Милану", затем с трудом победил в Вероне. В целом из пяти последних матчей побеждал лишь в двух. Лучано Спаллетти призывал подопечных играть энергично, а не будто на ручном тормозе, внимательно, а не терять мячи, говорил о проблемах дома, где команда выиграла лишь три матча лиги из последних девяти.

Соперник также был неудобным. В последних четырех турах "Удинезе" не проигрывал, в том числе и добыл 1:1 с "Миланом", "Ромой" и "Лацио". Причем во всех этих матчах заслужил победить. Спаллетти весьма беспокоился, особо отмечая игру фриуланцев против грандов - жесткость, оборону без мяча и контратаки. Так они и играли в первые 50 минут. С 35-ю процентами владения мячом, но не позволяя сопернику много и отвечая. Даже забили. Деулофеу завершил комбинацию аккуратным ударом с 18-ти метров.

До 50-ой минуты неаполитанцы создали лишь благодаря рикошету. Сильвестри на инстинкте сумел вытащить удар Руиса. А фриуланцы отвечали двумя опасными ударами головой - Бету и Мари. Первый пришлось тащить.Оспинe.

Вытащил этот матч для хозяев Виктор Осимхен. Тот же, кого пресса сожрала после "Милана", на что он ответил дублем в Вероне. Как и там, здесь он забил дважды. Как и там, начал мощным ударом головой, замкнув штрафной. Затем Мертенс и Деулофеу не забили почти в упор с острого угла. А вскоре вновь в кадр попал Осимхен, не забивавший дома с 17-го октября. Политано и Ди Лоренцо разыграли практически контратаку на правом фланге, последний прострелил чуть назад, и нигериец мягко замкнул.

После этого гости также пытались огрызаться, но хозяева уже контролировали игру довольно уверенно. Отбивать мячи пришлось Сильвестри - Руи, Мертенса. Мяч даже попадал в стойку его ворот, его партнера по команде Мари удалили за срыв атаки ударом высоко поднятой ногой. Омрачила концовку хозяевам лишь желтая карточка Осимхену, из-за которой он пропустит матч против "Аталанты".

Вопросы к игре, к форме "Наполи" остались. Он пропустил уже в восьмом матчe подряд во всех турнирах, провел неудачные 50 минут. Однако смелость Спаллетти, в начале второго тайма выпустившего форварда вместо полузащитника, мощные сорок минут, замечательное выступление Осимхена и замечательная атмосфера на трибунах, гнавших свою команду вперед как в великие времена, принесли хозяевам "Диего Марадоны" камбек. И вернули на первое место. По крайней мере, до матча "Милана".