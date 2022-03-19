Серия А. Интер - Фиорентина 1:1. Совсем не великолепная семерка

Серия А. 30-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Думфриз 55 - Торрейра 50

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони (Димарко 80), Думфриз, Барелла, Чалханоглу, Видаль (Кайседо 89), Перишич (Гозенс 80), Лаутаро Мартинес (Санчес 74), Джеко (Корреа 74)

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути, Игор, Миленкович (Кварта 90+1), Бираги, Торрейра, Данкан, Кастровилли, Гонсалес (Кальехон 90+1), Пьонтек (Кабрал 90+1), Сапонара (Иконе 74)

Предупреждения: Д'Амброзио 72 - Миленкович 38, Сапонара 56

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Победа "Наполи" в первом матче субботы усилила давление на "Интер". Впрочем, намного большее давление на "нерадзурри" создают собственные результаты и игра. После этой ничьей в семи последних матчах в лиге на их счету лишь семь очков. Также в восьмом из девяти последних во всех турнирах забито не более одного мяча. Симоне Индзаги считает, что по игре в последнее время его команда заслужила больше, но с ним трудно согласиться. Он сам признает, что ее контроль над игрой и реализация слабы. Ее игра слаба.

"Фиорентина" также играет неровно. Сегодня уже в шестом матче подряд не забила более одного мяча. Тем не менее, понравилась больше, чем чемпион. Особенно в первом тайме. Уже во втором матче подряд отсутствие архитектора центра поля "Интера" Марсело Брозовича сказывалось. Его "фиалки" проходили не раз, быстро и организованными комбинациями. Интересно прессинговали. Вингеры Гонсалес и Сапонара вначале закручивали мячи издали (Ханданович оба вытащил), затем дважды каждый пробивали в защитников в весьма опасных атаках.

Первый тайм завершился со счетом 11:6 по ударам по воротам. В пользу гостей. Хозяева находили свои лишь благодаря провалам на ровном месте. Видаль пробил плохо, а Джеко в падении попал во вратаря.

Второй тайм начался так же энергично, и гораздо точнее от обеих команд. Уже возникла надежда на приближение к 3:3, 4:3, 5:4, которые мы видели в очных матчах в предыдущие годы. Видаль сразу же пробил в Террачьяно, а Барелла должен был добивать точнее. В ответ Кастровилли отдал вразрез справа, Гонсалес прострелил, и Торрейра замкнул. "Интер" ответил и на это. Латераль Перишич промчался, навесил, и латераль Думфриз замкнул головой. Однако после этого началась совершенно сумбурная игра без особого желания.

Проснулись обе команды лишь после поздних замен, да и тогда не сразу. Видаль сбросил назад Санчесу, тот целил в "девятку", но рикошет спас гостей. Уже в добавленное время Иконе прорвался от центра поля, но проиграл дуэль Хандановичу.

"Интер" не побеждает дома в третьем из четырех последних матчей лиги. Причем абсолютно заслуженно. Он не только играет плохо сейчас, но даже не борется за победы. Отставание от "Наполи" и "Милана" сейчас составляет три очка, причем лишь по сравнению с первым у "нерадзурри" матч в запасе. Совсем не страшно, догнать можно. Но не с такой игрой, не с такими результатами. А солидная, хотя и недостаточно мощная "Фиорентина" продолжает бороться за Еврокубки.