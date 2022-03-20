Серия А. Рома - Лацио 3:0. Прорыв проекта Моуриньо?

Серия А. 30-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лацио" 3:0

Голы: Абрахам 1, 22, Лоренцо Пеллегрини 40

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Мхитарян, Лоренцо Пеллегрини (Бове 87), Залевски (Винья 74), Оливейра (Верету 81), Абрахам

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Лаццари 52), Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Лейва (Катальди 65), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Ромеро 65)

Предупреждения: Карсдорп 48, Манчини 53, Залевски 73, Оливейра 78 - Педро 43, Патрик 43, Лейва 61

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

"О дерби говорят всю неделю, прекращая думать о чем-либо другом. Город будто замирает перед ним, " - заявил Чиро Иммобиле. Спортивный директор "Лацио" Игли Таре назвал дерби "совершенно отдельной, самостоятельной мини-лигой". Римские команды обычно не на вершине Серии А, вот и сейчас далековаты от Топ-4. Потому дерби, да еще и самое шумное в эру коронавируса с 60-ю тысячами болельщиков на трибунах, приобретало особую важность. В том числе и как лакмусовая бумажка проектов Маурицио Сарри и Жозе Моуриньо.

"Лацио" считался небольшим фаворитом. Он играет интереснее. По забитым мячам второй в лиге с ровно двумя за матч. В последних восьми матчах еще и пропустил лишь три мяча, в чем лучший в лиге. Второй по набранным очкам в них после "Ювентуса". Сарризм начинает пробиваться. Он еще и отдыхал в середине недели, в отличие от "Ромы", еле спасшейся от дополнительного времени в Лиге Конференций и услыхавшей критику от своего тренера за множество ошибок. Впрочем, в дерби обычно фаворит как раз не побеждает.

В анонсе матча я отметил, что обе команды не очень любят владение мячом. Поэтому первый гол, особенно ранний, был очень важен. В первом круге "Лацио" забил даже два таких и в итоге победил. Сегодня "Рома" забила уже на первой минуте. Пеллегрини закрутил угловой, от перекладины мяч срикошетил в Абрахама и закатился в ворота. Этот гол задал темп всему матчу. "Орлы" пытались забить, владели мячом в первом тайме 60 процентов, но лишь пропускали контратаки. А второй тайм уже обе команды доигрывали.

Второй гол был забит Абрахамом также в упор, с заброса Карсдорпа с фланга. Уже его 23-й в сезоне во всех турнирах. Шестой в последних восьми. Третий - блестящим штрафным ударом Пеллегрини. Также отличные контратаки завершали Пеллегрини, Залевски и Мхитарян. От первых двух спас Стракоша, третий чуть не сломал перекладину ударом. Ну а во втором тайме, как уже говорилось, никто к голам не приближался и самих ударов по воротам было крайне мало. Педро в добавленное время пробил в створ, но слабо.

В последних Римских дерби мы видели либо скромные ничьи, либо победы с тремя забитыми. Этот не стал исключением. Также продолжилось чередование побед. "Лацио" не одерживал две подряд с 2012-го года. "Рома" будет праздновать победу в "мини-сезоне" до следующего. Но означает ли эта победа, девятый матч лиги подряд без поражений, пятый из них без пропущенных, вторая подряд победа в Топ-матче (после "Аталанты") прорыв проекта Моуриньо? Все же скорее это "всего лишь" прогресс и фундамент на следующий сезон.

Проект Сарри? Его оценка также переносится на следующий сезон. Краха точно нет.