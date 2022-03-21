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Один из лидеров Ювентуса покинет клуб летом в качестве свободного агента
Таки не договорились.
Getty Images / Global Images Ukraine
Переговоры Пауло Дибалы и "Ювентуса" - один из самых долгоиграющих действующих футбольных сериалов.
Однако, судя по всему, эта история также движется к финалу.
Целый ряд авторитетных СМИ рапортует, что игрок и клуб все-таки не пришли к согласию по новому контракту.
Сообщается также, что агент игрока сегодня более двух часов провел в офисе клуба.
Футболист покинет Турин в качестве свободного агента уже этим летом.
Интерес к Дибале приписывают ряду клубов, но им также предстоит столкнутся с серьезными запросами игрока по зарплате.
В этом сезоне на счету аргентинца 13 голов и 6 результативных передач во всех турнирах.
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