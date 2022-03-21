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Один из лидеров Ювентуса покинет клуб летом в качестве свободного агента

Италия
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Таки не договорились.

Один из лидеров Ювентуса покинет клуб летом в качестве свободного агента

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Переговоры Пауло Дибалы и "Ювентуса" - один из самых долгоиграющих действующих футбольных сериалов.

Однако, судя по всему, эта история также движется к финалу.

Целый ряд авторитетных СМИ рапортует, что игрок и клуб все-таки не пришли к согласию по новому контракту.

Сообщается также, что агент игрока сегодня более двух часов провел в офисе клуба.

Футболист покинет Турин в качестве свободного агента уже этим летом.

Интерес к Дибале приписывают ряду клубов, но им также предстоит столкнутся с серьезными запросами игрока по зарплате.

В этом сезоне на счету аргентинца 13 голов и 6 результативных передач во всех турнирах.

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В статье: Пауло Дибала Ювентус
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Источник:
Sky Sports

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