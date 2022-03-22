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COVID еще существует - два игрока Интера сдали положительные тесты
И теперь пропустят матчи сборных
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу у двух игроков миланского "Интера" был обнаружен коронавирус. Об этом передают итальянские СМИ.
В день вторника положительные тесты сдали Лаутаро Мартинес и Матиас Весино. Из-за этого первый не поможет сборной Аргентине в матчах отбора на ЧМ-2022, без второго придется обходиться Уругваю.
Inter, niente impegni con l'Uruguay per Vecino: il centrocampista è positivo al Covid-19 https://t.co/2hohvWZ5WO— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) March 22, 2022
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