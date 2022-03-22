COVID еще существует - два игрока Интера сдали положительные тесты

Сразу у двух игроков миланского "Интера" был обнаружен коронавирус. Об этом передают итальянские СМИ.

В день вторника положительные тесты сдали Лаутаро Мартинес и Матиас Весино. Из-за этого первый не поможет сборной Аргентине в матчах отбора на ЧМ-2022, без второго придется обходиться Уругваю.