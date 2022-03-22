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COVID еще существует - два игрока Интера сдали положительные тесты

Италия
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И теперь пропустят матчи сборных

COVID еще существует - два игрока Интера сдали положительные тесты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сразу у двух игроков миланского "Интера" был обнаружен коронавирус. Об этом передают итальянские СМИ.

В день вторника положительные тесты сдали Лаутаро Мартинес и Матиас Весино. Из-за этого первый не поможет сборной Аргентине в матчах отбора на ЧМ-2022, без второго придется обходиться Уругваю.

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В статье: Интер (Милан) Матиас Весино Лаутаро Мартинес
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