Недолгая украинская глава? Роберто де Дзерби претендует на пост тренера итальянского гранда

Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби может возглавить "Интер". Об этом передает Calciomercato.

Алленаторе претендует на данную должность, поскольку у Симоне Индзаги дела идут не лучшим образом. Экс-футболист знатно начал кампанию, однако сейчас миланцы в кризисе, из-за чего упустили лидерство.

Однако не только де Дзерби числится среди возможных преемников Индзаги. Помимо Роберто, в списке Маротты находятся Диего Симеоне и Тьяго Мотта.