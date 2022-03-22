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Недолгая украинская глава? Роберто де Дзерби претендует на пост тренера итальянского гранда

Италия
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Правда есть и другие претенденты, да и у нынешнего дела идут неплохо

Недолгая украинская глава? Роберто де Дзерби претендует на пост тренера итальянского гранда

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский тренер "Шахтера" Роберто де Дзерби может возглавить "Интер". Об этом передает Calciomercato.

Алленаторе претендует на данную должность, поскольку у Симоне Индзаги дела идут не лучшим образом. Экс-футболист знатно начал кампанию, однако сейчас миланцы в кризисе, из-за чего упустили лидерство.

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Однако не только де Дзерби числится среди возможных преемников Индзаги. Помимо Роберто, в списке Маротты находятся Диего Симеоне и Тьяго Мотта.

Ранее сообщалось, что кандидатурой де Дзерби интересуется "Бешикташ".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Роберто Де Дзерби
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Источник:
     Calciomercato

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