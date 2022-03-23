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Ювентус интересуется одним из лидеров Ромы - в сделку может быть включен американский хавбек

Италия
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О возможной сделки говорят не в первый раз

Ювентус интересуется одним из лидеров Ромы - в сделку может быть включен американский хавбек

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" продолжает охотиться за вингером "Ромы" Николо Дзаньоло. Туринцы готовят новое предложение.

По данным Gazzetta dello Sport, экс-чемпион Италии намерен сбить цену на вингера, включив в сделку Уэстона Маккени. "Рома" же хочет получить за воспитанника порядка 70 миллионов евро.

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На стороне римлян - долгосрочный контракт Дзаньоло, который действителен до лета 2024-го. Стоит отметить, что туринцы уже несколько лет ведут охоту на вингера.

В текущем сезоне Дзаньоло 12 результативных действий (4+8) в 33-х играх.

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим) Николо Дзаньоло Уэстон Маккени
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