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Контракт, а после должность в клубе. Милан готовит новое предложение для Златана

Италия
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Правда с понижением зарплаты

Контракт, а после должность в клубе. Милан готовит новое предложение для Златана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на 40-летний возраст, Златан Ибрагимович все еще не планирует завершать карьеру. И этим, как передает La Gazzetta dello Sport, планирует воспользоваться "Милан".

"Россонери" готовы предложить форварду новый контракт, поскольку теперешний заканчивается ближайшим летом. Итальянцы предложат шведу однолетнюю сделку, а после завершения карьеры должность в клубе.

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Правда, в новом контракте будет серьезная снижена зарплата. Если сейчас Златан получает порядка семи миллионов, то по новому соглашению будет всего два.

В этом сезоне Ибрагимович совершил десять результативных действий (8+2) в 22-х играх.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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