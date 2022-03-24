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Контракт, а после должность в клубе. Милан готовит новое предложение для Златана
Правда с понижением зарплаты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на 40-летний возраст, Златан Ибрагимович все еще не планирует завершать карьеру. И этим, как передает La Gazzetta dello Sport, планирует воспользоваться "Милан".
"Россонери" готовы предложить форварду новый контракт, поскольку теперешний заканчивается ближайшим летом. Итальянцы предложат шведу однолетнюю сделку, а после завершения карьеры должность в клубе.
Правда, в новом контракте будет серьезная снижена зарплата. Если сейчас Златан получает порядка семи миллионов, то по новому соглашению будет всего два.
В этом сезоне Ибрагимович совершил десять результативных действий (8+2) в 22-х играх.
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