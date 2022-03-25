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"В аду". Реакция итальянских СМИ на позорное поражение сборной от Северной Македонии
Грандиозный провал.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главная сенсация отбора к чемпионату мира 2022 года - это вылет сборной Италии от команды Северной Македонии.
Действующие чемпионы Европы пропустили на последней минуте и не поедут в Катар на мировое первенство.
Конечно же, на родине "Скуадру Адзурру" ждала "теплая встреча" от местных СМИ.
"NOOOOOOOOOO!", - емоційно зустрічає читачів титульна сторінка нового випуску Tuttosport.
Corriere dello Sport вышла с красноречивым "В аду" (в данном контексте это выражение может трактоваться и как "к черту").
А Gazzetta dello Sport намекает и на возможную отставку вчерашнего героя нации Роберто Манчини.
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