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"В аду". Реакция итальянских СМИ на позорное поражение сборной от Северной Македонии

Италия
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Грандиозный провал.

"В аду". Реакция итальянских СМИ на позорное поражение сборной от Северной Македонии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главная сенсация отбора к чемпионату мира 2022 года - это вылет сборной Италии от команды Северной Македонии.

Действующие чемпионы Европы пропустили на последней минуте и не поедут в Катар на мировое первенство.

Конечно же, на родине "Скуадру Адзурру" ждала "теплая встреча" от местных СМИ.

"NOOOOOOOOOO!", - емоційно зустрічає читачів титульна сторінка нового випуску Tuttosport."В аду". Реакция итальянских СМИ на позорное поражение сборной от Северной Македонии - изображение 1

Corriere dello Sport вышла с красноречивым "В аду" (в данном контексте это выражение может трактоваться и как "к черту").

"В аду". Реакция итальянских СМИ на позорное поражение сборной от Северной Македонии - изображение 2

А Gazzetta dello Sport намекает и на возможную отставку вчерашнего героя нации Роберто Манчини.

"В аду". Реакция итальянских СМИ на позорное поражение сборной от Северной Македонии - изображение 3

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В статье: Национальная сборная Италии Чемпионат мира 2022
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