"В аду". Реакция итальянских СМИ на позорное поражение сборной от Северной Македонии

Главная сенсация отбора к чемпионату мира 2022 года - это вылет сборной Италии от команды Северной Македонии.

Действующие чемпионы Европы пропустили на последней минуте и не поедут в Катар на мировое первенство.

Конечно же, на родине "Скуадру Адзурру" ждала "теплая встреча" от местных СМИ.

"NOOOOOOOOOO!", - емоційно зустрічає читачів титульна сторінка нового випуску Tuttosport.

Corriere dello Sport вышла с красноречивым "В аду" (в данном контексте это выражение может трактоваться и как "к черту").

А Gazzetta dello Sport намекает и на возможную отставку вчерашнего героя нации Роберто Манчини.