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Модернизировали. Фиорентина представила новую клубную эмблему
В традиционных цветах клуба
Фото: facebook.com/ACFFiorentina
Итальянская "Фиорентина" представила новую эмблему. "Фиалки" будут использовать ее уже со следующего сезона. Главный лозунг изменений – "играй, чтобы отличаться".
"Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы другие. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы непослушны, горды и верны своим корням.
Мы выросли в окружении чудес Флоренции, поэтому мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаенное дыхание перед голом. Страсть болельщиков.
Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за ренессанс футбола. Мы "Фиалки". В этом наша сила. Это наша задача. Играй, чтобы отличаться", – говорится в манифесте клуба.
Заметим, что сейчас "Фиорентина" идет восьмой в турнирной таблице Серии А.
Старая эмблема:
Новая эмблема:
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