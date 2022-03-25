Модернизировали. Фиорентина представила новую клубную эмблему

Итальянская "Фиорентина" представила новую эмблему. "Фиалки" будут использовать ее уже со следующего сезона. Главный лозунг изменений – "играй, чтобы отличаться".

"Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы другие. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы непослушны, горды и верны своим корням.

Мы выросли в окружении чудес Флоренции, поэтому мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаенное дыхание перед голом. Страсть болельщиков.

Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за ренессанс футбола. Мы "Фиалки". В этом наша сила. Это наша задача. Играй, чтобы отличаться", – говорится в манифесте клуба.