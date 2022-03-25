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Модернизировали. Фиорентина представила новую клубную эмблему

Италия
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В традиционных цветах клуба

Модернизировали. Фиорентина представила новую клубную эмблему

Фото: facebook.com/ACFFiorentina

Новина українською

Итальянская "Фиорентина" представила новую эмблему. "Фиалки" будут использовать ее уже со следующего сезона. Главный лозунг изменений – "играй, чтобы отличаться".

"Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы другие. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы непослушны, горды и верны своим корням.

Мы выросли в окружении чудес Флоренции, поэтому мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаенное дыхание перед голом. Страсть болельщиков.

Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за ренессанс футбола. Мы "Фиалки". В этом наша сила. Это наша задача. Играй, чтобы отличаться", – говорится в манифесте клуба.

Заметим, что сейчас "Фиорентина" идет восьмой в турнирной таблице Серии А.

Старая эмблема:

Модернизировали. Фиорентина представила новую клубную эмблему - изображение 1

Новая эмблема:

Модернизировали. Фиорентина представила новую клубную эмблему - изображение 2
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В статье: Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
acffiorentina.com

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