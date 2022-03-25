Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чтобы попасть на Чемпионат мира - нужно назначить Чемпиона мира. Назва возможный сменщик Манчини
Однако, вероятно, с командой продолжит работу Манчини
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на вчерашнее поражение Северной Македонии, которое оставило Италию без Чемпионата мира, Роберто Манчини сохранит свой пост. По крайней мере, об этом мечтает местная федерация.
Однако уже сейчас прорабатываются варианты с его возможным сменщиком. Главный претендент, по данным Sky Sport Italia, Фабио Каннаваро. У него есть опыт тренерской работы в Китае, а недавно он отказался сборной Польши.
Что символично, свой последний Чемпионат Мира Италия выиграла именно с Фабио. Тогда он был капитаном.
Популярное сейчас
- Российские солдаты устроили бунт в Мелитополе
- Возродиться после войны: объясняем детали и триумф Плана Маршалла
- В больницы на россии начинают завозить первых раненых оккупантов с лучевой болезнью
- Роналду, Левандовский, Пике и Дибала. Названы самые высокооплачиваемые игроки топ-лиг
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала