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Чтобы попасть на Чемпионат мира - нужно назначить Чемпиона мира. Назва возможный сменщик Манчини

Италия
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Однако, вероятно, с командой продолжит работу Манчини

Чтобы попасть на Чемпионат мира - нужно назначить Чемпиона мира. Назва возможный сменщик Манчини

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Несмотря на вчерашнее поражение Северной Македонии, которое оставило Италию без Чемпионата мира, Роберто Манчини сохранит свой пост. По крайней мере, об этом мечтает местная федерация.

Однако уже сейчас прорабатываются варианты с его возможным сменщиком. Главный претендент, по данным Sky Sport Italia, Фабио Каннаваро. У него есть опыт тренерской работы в Китае, а недавно он отказался сборной Польши.

Читайте такжеКаннаваро отказался возглавить сборную Польши

Что символично, свой последний Чемпионат Мира Италия выиграла именно с Фабио. Тогда он был капитаном.

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В статье: Роберто Манчини Италия Фабио Каннаваро
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