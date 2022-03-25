Чтобы попасть на Чемпионат мира - нужно назначить Чемпиона мира. Назва возможный сменщик Манчини

Несмотря на вчерашнее поражение Северной Македонии, которое оставило Италию без Чемпионата мира, Роберто Манчини сохранит свой пост. По крайней мере, об этом мечтает местная федерация.

Однако уже сейчас прорабатываются варианты с его возможным сменщиком. Главный претендент, по данным Sky Sport Italia, Фабио Каннаваро. У него есть опыт тренерской работы в Китае, а недавно он отказался сборной Польши.

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Что символично, свой последний Чемпионат Мира Италия выиграла именно с Фабио. Тогда он был капитаном.