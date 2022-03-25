Интер может продать Лаутаро в Атлетико и подписать звезду Ювентуса

"Атлетико" Мадрид заинтересован в услугах нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает La Repubblica. Диего Симеоне хочет видеть 24-летнего футболиста в клубе.

Сообщается, что "Интер" заменит нападающего форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой, у которого соглашение истекает будущим летом.

Сам Мартинес не чувствует себя ключевым в проекте Индзаги и хочет уйти.

Полученные со сделки средства "Интер" также вложит в приобретение двух футболистов "Сассуоло»"– полузащитника Давиде Фраттези и форварда Джанлуки Скамакки.

В этом сезоне Лаутаро провел за "Интер" 39 матчей, забил 16 голов и отдал 2 голевых передачи. В свою очередь, в 29 матчах за "Юве" Дибала забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.