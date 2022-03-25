УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер может продать Лаутаро в Атлетико и подписать звезду Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер может продать Лаутаро в Атлетико и подписать звезду Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Миланская многоходовочка

Интер может продать Лаутаро в Атлетико и подписать звезду Ювентуса

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Атлетико" Мадрид заинтересован в услугах нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает La Repubblica. Диего Симеоне хочет видеть 24-летнего футболиста в клубе.

Сообщается, что "Интер" заменит нападающего форвардом "Ювентуса" Пауло Дибалой, у которого соглашение истекает будущим летом.

Сам Мартинес не чувствует себя ключевым в проекте Индзаги и хочет уйти.

Полученные со сделки средства "Интер" также вложит в приобретение двух футболистов "Сассуоло»"– полузащитника Давиде Фраттези и форварда Джанлуки Скамакки.

В этом сезоне Лаутаро провел за "Интер" 39 матчей, забил 16 голов и отдал 2 голевых передачи. В свою очередь, в 29 матчах за "Юве" Дибала забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Интер (Милан) Сассуоло Пауло Дибала Лаутаро Мартинес Джанлука Скамакка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
repubblica.it

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...