Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси не смог купить американского вундеркинда из-за санкций против Абрамовича
Да, они работают
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quinn Harris
"Челси" был в шаге от выкупа 17-летнего голкипера "Чикаго Файр" Габриэля Слонины, но сделка сорвалась из-за санкций против собственника клуба Романа Абрамовича.
Об этом пишет самый влиятельный инсайдер Европы последних лет Фабрицио Романо.
По его словам, синие планировали потратить на Слонину 6-7 млн евро, а затем отдать его обратно в Чикаго, чтобы он взрослел и получал постоянную практику. Скауты очень высоко оценивают Габриэля и считают одним из самых одаренных вратарей своего поколения.
Chelsea were in advanced talks to sign talented Chicago Fire goalkeeper Gabriel Slonina [born in 2004]. The plan was to sign Slonina for €6/7m fee, then loan him back to Chicago until 2023 ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2022
Talks have now broken down due to UK sanctions.
More: https://t.co/b8bqGOQAa6 pic.twitter.com/SzbAsJoj9B
В 17 лет Слонина уже играет за сборную США U-21 и стоит в основе "Чикаго Файр". На старте текущего розыгрыша МЛС у него 3 "сухаря" в 4 турах.
Популярное сейчас
- Де Дзерби не покидает Шахтер, Кендзерой интересуются во Франции. Главные новости за 25 марта
- "Европейской крови будет много". Советник главы ОП Украины отреагировал на призыв российского депутата атаковать другие страны
- Срна опроверг информация, что де Дзерби расторг контракт с Шахтером
- Недолгая украинская глава? Роберто де Дзерби претендует на пост тренера итальянского гранда
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО