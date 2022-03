Челси не смог купить американского вундеркинда из-за санкций против Абрамовича

"Челси" был в шаге от выкупа 17-летнего голкипера "Чикаго Файр" Габриэля Слонины, но сделка сорвалась из-за санкций против собственника клуба Романа Абрамовича.

Об этом пишет самый влиятельный инсайдер Европы последних лет Фабрицио Романо.

По его словам, синие планировали потратить на Слонину 6-7 млн евро, а затем отдать его обратно в Чикаго, чтобы он взрослел и получал постоянную практику. Скауты очень высоко оценивают Габриэля и считают одним из самых одаренных вратарей своего поколения.

Chelsea were in advanced talks to sign talented Chicago Fire goalkeeper Gabriel Slonina [born in 2004]. The plan was to sign Slonina for €6/7m fee, then loan him back to Chicago until 2023 ???????? #CFC



Talks have now broken down due to UK sanctions.



More: https://t.co/b8bqGOQAa6 pic.twitter.com/SzbAsJoj9B