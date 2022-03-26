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Челси не смог купить американского вундеркинда из-за санкций против Абрамовича

Италия
(1 голосов)

Да, они работают

Челси не смог купить американского вундеркинда из-за санкций против Абрамовича

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Quinn Harris

Новина українською

"Челси" был в шаге от выкупа 17-летнего голкипера "Чикаго Файр" Габриэля Слонины, но сделка сорвалась из-за санкций против собственника клуба Романа Абрамовича.

Об этом пишет самый влиятельный инсайдер Европы последних лет Фабрицио Романо.

По его словам, синие планировали потратить на Слонину 6-7 млн евро, а затем отдать его обратно в Чикаго, чтобы он взрослел и получал постоянную практику. Скауты очень высоко оценивают Габриэля и считают одним из самых одаренных вратарей своего поколения.

В 17 лет Слонина уже играет за сборную США U-21 и стоит в основе "Чикаго Файр". На старте текущего розыгрыша МЛС у него 3 "сухаря" в 4 турах.

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В статье: Роман Абрамович Челси (Лондон) Чикаго Файр (США) Габриэль Слонина
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